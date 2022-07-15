В УКД ОВД Бектемирского района Ташкента 10 июля поступило сообщение о том, что на рынке «Куйлюк» неизвестный мужчина пытается покончить жизнь самоубийством, сообщила пресс-служба ГУВД.

Взобравшись на одну из опор линии электропередач, расположенную на территории рынка, он с высоты 32 м угрожал, что спрыгнет вниз. Были вызваны все экстренные службы.

Прибывший на место инспектор профилактики старший лейтенант Улугбек Абданбеков в первую очередь попытался наладить словесный контакт с мужчиной и узнать причину, побудившую его свести счёты с жизнью. Но он каждый раз выкрикивал различные требования. Складывалось впечатление, что мужчина не отдаёт отчёт своим действиям, его поведение было неадекватным, и как позже выяснится, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Улугбек Абданбеков, ведя с ним переговоры, заметил, что мужчина перемещается по опоре и ищет теневое место, так как железная конструкция нагрелась под лучами солнца, да и алкогольная эйфория постепенно сошла на нет, и он стал осознавать своё положение», — отметили в ГУВД.

Инспектор профилактики принял решение подняться на ЛЭП. Он помог спуститься мужчине, предотвратив падение и сохранив его жизнь.

Как выяснилось позже, 49-летний Гайратжон М. накануне вместе с друзьями распивал алкогольные напитки, но как оказался на рынке и почему взобрался на опору ЛЭП, он вспомнить не мог.

В ГУВД отметили, что инспектор профилактики Улугбек Абданбеков в экстренной ситуации принял единственно правильное решение.