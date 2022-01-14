С 1 февраля в 26 государственных организациях, внедряющих в деятельность систему менеджмента по противодействию коррупции, в качестве эксперимента будет внедрена система рейтинговой оценки эффективности этой работы. Соответствующее постановление 12 января подписал президент Узбекистана.

Рейтинговая оценка будет проводиться на основе индикаторов, установленных по следующим пяти направлениям:

создание и внедрение в практику механизмов и правовых основ по противодействию коррупции в госорганизациях;

проведение мероприятий по выявлению, оценке и снижению коррупционных рисков;

наличие действий руководителей государственных организаций, проявляющих «бескомпромиссное отношение к коррупции»;

осведомлённость сотрудников о внутренних процедурах по противодействию коррупции, реализация мероприятий по повышению знаний и навыков в этой сфере;

эффективность пропагандистских мероприятий, направленных на повышение у населения правосознания и правовой культуры по противодействию коррупции, формирование бескомпромиссного отношения к ней в разрезе соответствующей сферы либо отрасли.

С 1 июля с учетом результатов эксперимента система рейтинговой оценки будет внедрена в деятельность всех госорганизаций.

Рейтинговую оценку организует Агентство по противодействию коррупции через электронную платформу E-Anticor.uz.

Эффективность работ по противодействию коррупции оценивается в рейтинге от 0 до 100 баллов, эффективность делится на «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

Результаты рейтинговой оценки будут рассчитываться на электронной платформе и ежегодно до 1 марта публиковаться в СМИ.

Для проверки объективности результата рейтинга будет сформирована экспертная группа, делающая независимую оценку, где не менее 30% членов будут отобраны из представителей гражданского общества.