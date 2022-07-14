Недавно состоялось официальное открытие совместного узбекско-германского предприятия при поддержке «Туронбанка» — завода по производству стекловолоконных и композитных материалов Falk Porsche Fiberglass. Ожидается, что экспорт составит свыше 10 млн евро в год.





Falk Porsche Fiberglass — перспективный и инновационный проект. Это завод, где производится ровинг из стекловолокна: основа для изготовления дронов, автомобильной, железнодорожной и авиационной промышленности, автомобильных дорог и мостов, композитных труб, а также сотен других стратегически важных объектов. Работа над проектом началась в 2019 году после подписания постановления президента Узбекистана «О дополнительных мерах по организации производства стекловолокна, продуктов из стекловолокна, композитных материалов, энергоэффективного отопительного оборудования и современных энергосберегающих систем».

Для производства стекловолокна готовится смесь из собственного отечественного каолина, известняка, сульфата натрия и колеманита и растворяется в специальных котлах, нагретых до 1550 °C. Завод располагает мощностями производить до 40 тонн стекла в сутки. Котлы, изготовленные по немецкой технологии, способствуют экономии до 40% газа.





В день открытия прямо на территории завода Falk Porsche Fiberglass, в одном из цехов по сушке и упаковке стекловолокна, организаторами была создана торжественная атмосфера: ковровые дорожки, фуршет и большой экран с музыкальным сопровождением. Ожидался визит делегации дипломатов и экспертов из Германии, а также прибытие прочих высокопоставленных лиц. На торжестве присутствовал весь руководящий состав проекта, а также представители «Туронбанка» — эксклюзивного партнера в сфере банковских решений.





Завод нового поколения является новинкой для промышленного рынка страны и региона в целом. И в результате реинжиниринга предприятия «Узгласзайден» и сотрудничества Deutsche Kabel AG Tashkent и АКБ «Туронбанк» создано предприятие Falk Porsche Fiberglass как единый проект в Центральной Азии, с использованием прямых иностранных инвестиций в размере 21,4 млн евро.





Во время ознакомления с технологическими процессами завода, расположенного на площади 2,5 га в малой промышленной зоне «Алмазар», была продемонстрирована полная автоматизация всех этапов, проведены лабораторные работы с помощью новейшего оборудования. На Falk Porsche Fiberglass уже создано около 400 новых рабочих мест, большинство из которых составляет молодежь.





После запуска узбекско-германского совместного предприятия Falk Porsche Fiberglass на полную мощность, здесь планируется производить 13 тысяч тонн стекловолокна, 6 тысяч тонн композитных материалов и полимерных покрытий в год. Ожидается, что экспорт составит свыше 10 млн евро в год.





Проект имеет большое значение для дальнейшего повышения экспортного потенциала страны, так как спрос на стекловолокно остается высоким во всем мире (ежегодный рост около 5%). Благодаря участию немецких и локальных экспертов, все три года до открытия завод оснащался новейшим оборудованием и автоматизацией каждого этапа производства. Европейские страны уже могут рассматривать Узбекистан как альтернативного поставщика стекловолокна и композитных материалов. Также создание этого производства стало основой для развития отечественного кластера производства композитных материалов.

На данном этапе весь производимый объем стекловолокна уже готов к отправке в Германию и другие европейские страны. Рынок стабилен и демонстрирует перманентный рост.

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