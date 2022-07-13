Агентство по развитию атомной энергетики «Узатом», концерн «Росэнергоатом» и Техническая академия Росатома 13 июля подписали меморандум о взаимопонимании, сообщила пресс-служба агентства.

Сотрудничество с российской стороной в рамках меморандума поможет развитию ядерной инфраструктуры Узбекистана, обучению преподавателей и специалистов в области атомной энергетики, говорится в сообщении.

Соглашение ориентировано на сотрудничество по нескольким направлениям, в том числе по обучающей программе для преподавателей Узбекистана и проведению технических туров на российские атомные электростанции.

Предусмотрены также стажировки в учебно-тренировочных центрах АЭС в России, включая посещение полномасштабных тренажёров и лабораторий, говорится в сообщении Узатома.

Со стороны Узбекистана меморандум подписал генеральный директор агентства «Узатом» Журабек Мирзамахмудов, с российской стороны — гендиректор концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров и ректор Технической академии Росатома Юрий Селезнёв.

Представители российской стороны меморандума. Фото: агентство «Узатом»

Планируется также участие специалистов из Узбекистана в совместной деятельности Технической академии Росатома и МАГАТЭ. Это позволит Узбекистану получить экспертную поддержку академии в подготовке специалистов для всех стадий реализации атомной программы, говорится в сообщении.

В августе в рамках меморандума специалисты Узбекистана будут участвовать в школе МАГАТЭ по исследовательским реакторам в Санкт-Петербурге.

В 2021 году «Узатом» подписал меморандум с Венгрией о взаимопонимании и сотрудничестве в области подготовки и обучения работников в сфере атомной энергетики.

Действует также меморандум по подготовке кадров и повышению их квалификации между «Узатомом» и Глобальным центром по ядерно-энергетическому партнёрству при Департаменте атомной энергии Индии.