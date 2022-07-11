Гринвичская королевская обсерватория Великобритании опубликовала некоторые фотоснимки из шорт-листа конкурса «Астрономический фотограф-2022». Конкурс среди астрофотографов проводится 14-й раз. Организаторы получили более 3000 изображений из 67 стран.

Конкурс среди взрослых проводится по восьми категориям: «Северное сияние», «Галактики», «Наша Луна», «Наше Солнце», «Люди и космос», «Планеты, кометы и астероиды», «Космоландшафты» и «Звёзды и туманности». Есть также конкурс среди молодёжи, где нет номинаций, только один победитель и три поощряемых работы. Победителей объявят на онлайн-церемонии 15 сентября. «Газета.uz» публикует некоторые конкурсные работы.

Комета C/2021 A1 (Леонард) Лайонела Майзика. Автор: Хомас Хакос. Намибия, 27 декабря 2021 года.

Эта комета названа самой впечатляющей в 2021 году. В этот период времени комета была видна только из Южного полушария, что вынудило северных астрофотографов использовать южные автоматические телескопы.

«К счастью, 27 декабря 2021 года мне удалось получить четвертьчасовую бронь на самом популярном на тот момент в мире роботизированном телескопе — 200-мм телескопе удалённой обсерватории Skygems в Намибии. Съёмке мешали пасмурные погодные условия, но я был рад запечатлеть невероятно эффектную комету Леонарда с её хвостом», — так автор описал свою работу.

IC1871: Маленький «дьявол» верхом на голове «дракона». Автор: Бинью Ван. Китай, 12 декабря 2021 года.

Автор заснял туманность «Душа» (IC 1848) и её ядро (IC 1871). «Душа» — эмиссионная туманность, расположенная в созвездии Кассиопея. IC 1871 похожа на чертёнка верхом на голове дракона, высящегося над бескрайним звёздным морем. Рядом с рассеянным звёздным скоплением «Души» находится комплекс туманностей и звёздных скоплений, известный как туманность «Сердце» (IC 1805). Вместе их часто называют «Сердце и душа».

«Исландская сага». Авто: Карл Галлахер. Патрексфьордюр, Вестфьордс, Исландия, 10 марта 2021 года.

«Это изображение Северного сияния и крушения судна стало кульминацией девятидневного путешествия протяженностью 2500 миль в поисках просветов в облаках по всей Исландии. Это одиночная экспозиция, передний план слегка окрашен. Это было очень впечатляюще — увидеть ржавеющее китобойное судно на берегу в конце фьорда, когда полярное сияние начало пробиваться сквозь просветы в облаках. Обычно меня бесят облака, но на этом фото, я думаю, они добавляют в кадр некую драматичность. Я никогда не складываю, не смешиваю и не сшиваю изображения — это просто один момент времени», — поделился историей снимка и своими впечатлениями автор.

Солнечный ад. Автор: Стюарт Грин. Престон, Ланкашир, Великобритания, 19 декабря 2021 года.

Солнце каждый раз выглядит по-разному, поскольку новые солнечные пятна формируются, развиваются, растут и в конечном итоге исчезают, часто с сопутствующими нитями, а иногда и солнечными вспышками, говорится в описании снимка.

Он был получен на 150-мм телескопе-рефракторе фильтрами для выделения спектральной линии водорода H-альфа. 2500 отдельных кадров были сложены, деконволюционированы, заострены и окрашены для создания огненного свечения.

Облака газообразного водорода. Автор: Саймон Танг. Лос-Анджелес, Калифорния, США, 1 октября 2021 года.

Облака газообразного водорода, разрываясь и сталкиваясь друг с другом в бесконечном танце, создают удивительные особенности на краю Солнца, известные как протуберанцы. Некоторые достигают далёкого космического пространства, достигая атмосферы Земли, другие же пролетают над Солнцем, продолжая пусть на миллионы миль. «Не ошибитесь, это вовсе не облака, а перегретая плазма, способная уничтожить миры в мгновение ока», — такое предупреждение звучит в описании фото.

Изображение состоит из нескольких снимков, сшитых вместе, чтобы достичь высокого разрешения. Для эффекта был добавлен цвет.

Сатурн и его луны. Автор: Флавио Фортунато. Масейо, Алагоас, Бразилия, 25 августа 2021 года.

«Сатурн окружён своими спутниками на этом изображении. Мне посчастливилось запечатлеть его в то время, когда луны были почти симметрично распределены вокруг планеты, это помогло мне сделать композицию гармоничной. Фотографировать было захватывающе, потому что атмосфера ночью была очень спокойной и я знал, что финальное изображение будет по качеству лучше, чем фотографии, которые я делал в ночи с более неспокойными условиями», — описал автор свою работу над снимком.





Северное сияние. Автор: МэриБет Киченски. Бэйфилд, Висконсин, США, 4 ноября 2021 года.

«Ночь с 3 на 4 ноября 2021 года вошла в книгу памяти! Несколько солнечных бурь обрушились на планету одновременно, вызвав геомагнитную бурю уровня G3 (сильную). Я ехала восемь часов в место, где никогда не бывала, потому что это была одна из немногих территорий без сплошной облачности», — пишет автор о поиске места для снимка. В итоге были найдены маленькая лужа и камень, которые отражали северное сияние.





Галактика «Вертушка Гидры». Автор: Питер Уорд. Барден-Ридж, Новый Южный Уэльс, Австралия, 30 марта 2021 года, 19 и 23 февраля 2022 года.

«Николя-Луи де Лакайль впервые наблюдал то, что позже стало известно как южная галактика Вертушка, 23 февраля 1752 года с мыса Доброй Надежды в Южной Африке. Это изображение сделано 270 лет спустя. Это сшитый набор снимков в спектре Hydrogen-alpha, где использован цвет. Это нужно, чтобы выделить рубиноподобные области звёздообразования этой красивой спиральной галактики с перемычкой», — такое описание снимка приводят организаторы конкурса.

В изображении использованы экспозиции, сделанные в 2021 и 2022 годах с использованием камер, которые в совокупности дают уровень детализации, который было бы очень сложно получить с помощью одной камеры. Это красочное колесо-галактика питается от света миллионов далёких солнц.