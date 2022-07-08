Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 июля подписал постановление о создании специальной промышленной зоны «Технопарк „Нукус“» в Каракалпакстана. Об этом сообщило Министерство юстиции.

Технопарк «Нукус», создаваемый сроком на 30 лет, займёт 30 га пустующей земельной площади на территории свободной экономической зоны «Нукус».

Среди основных направлений деятельности, определённых постановлением, — создание энергоэффективных и экологически безопасных производственных мощностей в соответствии с международными стандартами.

В рамках Программы развития социальной и производственной инфраструктуры Узбекистана на 2023−2024 годы на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры технопарка будут выделены лимиты капитальных вложений за счет централизованных источников финансирования.

СЭЗ «Нукус» была образована сроком на 30 лет в сентябре 2019 года указом президента вместо СЭЗ «Нукус-фарм», созданной указом главы государства в мае 2017 года.



