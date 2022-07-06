Под руководством Шавката Мирзиёева проводятся кардинальные реформы в экономике, в том числе в финансовом секторе, одной из важнейших составляющих которого является рынок страхования.

В целях глубокого анализа состояния, тенденций и перспектив развития страхового рынка Узбекистана 27 июня в конференц-зале гостиницы Hilton Tashkent City состоялась Международная научно-практическая конференция Таshkent Insurance Conference на тему: «Перспективы развития страховой деятельности в рамках реализации стратегии развития Нового Узбекистана».

Организаторами выступили Ташкентский финансовый институт и страховая компания «Узбекинвест».





В мероприятии приняли участие более 200 представителей сферы. С докладами выступили директор Агентства по развитию страхового рынка при Министерстве финансов Камолиддин Талипов, первый заместитель министра высшего и средне-специального образования Комилжон Каримов, ректор Ташкентского финансового института Тулкин Тешабаев, председатель Совета ассоциации профессиональных участников страхового рынка Ойбек Халилов, а также страховщики, ученые, экономисты, исследователи из дальнего и ближнего зарубежья.

В ходе этих докладов состоялись глубокие и содержательные дискуссии

о состоянии, проблемах и перспективах страхового рынка Узбекистана в контексте модернизации экономики страны, новых вызовов и рисков,

нестабильной экономической ситуации в мире, роста техногенных

и климатических угроз.

В выступлениях были отмечены быстрые темпы развития страхового рынка в Узбекистане, динамичный рост клиентской базы, объемов страховых премий и возмещений.

Также в ходе дискуссии было отмечено, что страховой рынок нуждается в кардинальном реформировании по следующим направлениям:

разработка и реализация широкомасштабной государственной программы развития страховой культуры населения;

активное приобщение малого и частного бизнеса к институту страхования;

разработка и внедрение стимулирующих мер по ускоренному переводу обслуживания населения в режим онлайн через интернет;

внедрение обязательного страхования недвижимого имущества юридических лиц от катастрофических рисков;

кардинальное совершенствование деятельности Ассоциации профессиональных участников страхового рынка и другие проблемные вопросы.

На пленарном заседании конференции также выступили директор института управления, экономики и финансов Казанского федерального университета, доктор экономических наук, профессор Наиля Багаутдинова, директор по рискам ООО «СК Сбербанк» Владимир Новиков, генеральный секретарь Ассоциации страховых, перестраховочных и пенсионных компаний Турции Озгюр Обалы, профессор Краковского экономического университета Гжегож Струпезевски и другие иностранные участники конференции.

Оживленные дискуссии продолжались на четырех секционных заседаниях, в которых приняли участие руководители зарубежных и местных страховых компаний, ученые, студенты и другие заинтересованные специалисты и участники страхового рынка.

Проведение в Узбекистане международных конференций такого масштаба придает новый импульс и вектор развития национальному страховому рынку. Помимо этого, такие мероприятия способствуют изучению международного опыта, выработке практических решений с учетом развития экономики, современных IT-технологий, цифровых решений для удовлетворения потребностей и повышения страховой культуры населения.

По итогам конференции выработан комплекс предложений, который в ближайшее время будет опубликован в виде сборника материалов и передан в Агентство по развитию страхового рынка и Ассоциацию профессиональных участников страхового рынка.

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