Сеульский парк на территории Парка Дружбы (бывший парк Бабура) в Ташкенте ожидает реконструкция, сообщила пресс-служба хокимията. Работы могут быть начаты в конце года или в начале 2023-го, пока точные сроки не установлены, уточнил «Газете.uz» представитель пресс-службы.

Парк был открыт в 2014 году. К настоящему времени он пришёл в некоторое запустение, газоны, дорожки и некоторые объекты нуждаются в обновлении.

Вопрос реконструкции обсуждался 4 июля на встрече заместителя хокима Ташкента по вопросам туризма, культурного наследия и массовых коммуникаций Фахриддина Даврукова и делегации Республики Корея во главе с советником посольства этой страны Кук Чан Хёном.


Фото: Пресс-служба хокимията Ташкента.

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Мэрия Сеула предполагает провести реконструкцию Сеульского парка, включая дооснащение его необходимым оборудованием. Для работы над проектом корейская сторона привлекла консалтинговую компанию, специалисты которой осмотрели парк и обсудили приоритетные направления проекта и свои соображения с руководством хокимията Ташкента.

Фахриддин Давруков высказал предложения по решению хозяйственных вопросов (освещение, полив, черепица, фильтры для водоёма) и по эффективному использованию парка, проведению культурных и развлекательных событий, акций, направленных на продвижение культуры корейского народа, и других мероприятий. Других деталей будущей реконструкции не сообщается.

По информации источника «Газеты.uz», техническое задание по проекту только согласовывается, работы по реконструкции могут начаться в 2023 году.