Дворец бракосочетаний Самарканда 4 июля на площади Регистан провел церемонию бракосочетания и вручил свидетельство о браке гражданам США Маршаллу Майеру и Эбру Сан, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Несколько лет назад, 4 июля, пара познакомилась во время велосипедной прогулки, и Эбру пригласила Маршалла в ресторан узбекской кухни Nargis на Брайтон-Бич. Оказалось, что им обоим очень нравятся узбекские национальные блюда. Так пара решила сочетаться браком в эту же дату в Самарканде.

Маршалл Майер уже бывал в Самарканде, и ему понравилась история и архитектура города. «Вот почему они выбрали Регистан. Для них Самарканд — чудесное место, отражающее вечность», — говорится в сообщении Минюста.

В министерстве отметили, что проведение такой выездной церемонии стало возможным в результате реформы сферы ЗАГС, в частности, внедрения экстерриториального принципа обслуживания.