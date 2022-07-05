В ночь на 5 июля на улице Шота Руставели в Яккасарайском районе Ташкента пешеход 1980 года рождения погиб в результате наезда двух автомобилей, сообщило ГУВД столицы.

Водитель Hyundai 1979 г. р. совершил наезд на мужчину, переходящего дорогу в «неположенном месте», говорится в сообщении ведомства.

Отлетев от удара, пешеход оказался под колёсами движущегося поблизости автомобиля Toyota, за рулём которого находился водитель 1983 г. р. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

По факту ДТП следственным управлением ГУВД Ташкента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса. Ведётся следствие.