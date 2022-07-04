Компания NovaStroy объявила последнюю неделю скидок в жилом комплексе Parkwood в честь Курбан хайита. Вы можете воспользоваться скидкой 14% и рассрочкой до шести месяцев одновременно до 9 июля.

Строительство проекта планируется завершить в конце 2022 года.





Проект с закрытым и благоустроенным двором, расположенный в центральной части Ташкента, готовится к получению кадастра. В первых двух блоках уже установлены лифты бренда Kone.





Что входит в готовую квартиру

Будущий житель получает квартиру с предчистовой отделкой и рядом бонусов.

Все «грязные» строительные работы застройщик берет на себя. Подробнее о том, что получит владелец квартиры в жилом комплексе Parkwood — в видео ниже.

Гарантированное получение ВНЖ

В связи с растущим количеством иностранцев, которые рассматривают Ташкент для постоянного места жительства, с 1 мая принято решение, дающее возможность вносить инвестиции в Узбекистан в форме приобретения новых объектов недвижимого имущества без требования ВНЖ.

Согласно указу президента Узбекистана от 8 апреля 2022 года «Об очередных реформах по созданию условий для стабильного экономического роста путем улучшения предпринимательской среды и развития частного сектора» для Ташкента минимальная стоимость недвижимости в период строительства должна составлять 150 тысяч долларов США, а объектов, принятых в эксплуатацию, — 180 тысяч долларов (без ВНЖ).





Минимальная сумма недвижимости для получения вида на жительство в Узбекистане также была уменьшена указом президента с 400 тысяч до 300 тысяч долларов.

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