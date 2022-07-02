Китайский производитель смартфонов Honor, ранее принадлежавший компании Huawei, планирует ввозить в Россию устройства с помощью параллельного импорта через Узбекистан. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным газеты, китайская компания приостановила официальные поставки устройств в Россию ещё в марте. Сейчас Honor ищет партнеров в Армении, Грузии и уже достигла договоренности в Узбекистане, чтобы ввозить в Россию смартфоны с помощью параллельного импорта.

«Расширение сети дистрибуторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию», — сообщил источник издания.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров заявил, что работа с дистрибуторами в СНГ позволит компании снизить санкционные риски. Хотя потребительская электроника не подпадает под ограничения, китайские компании перестраховывались и ограничивали поставки в ожидании легализации параллельного импорта, добавляет он.

«Такой формат минимизации рисков для них с учетом возможных негативных последствий вторичных санкций выглядит максимально логичным. Снижать риски при работе с Россией и ограничивать поставки без каких-либо громких заявлений — это сейчас политика многих китайских компаний», — говорит Бурмистров.

В большинстве случаев сокращение поставок из Китая в Россию связано не с решением компаний уйти с рынка, а с логистическими проблемами, говорит партнёр исследовательской компании Data Insight Федор Вирин. По его словам, через страны СНГ сейчас идут массовые поставки техники, но из-за сложности логистических потоков объёмов ввозимых товаров всё равно недостаточно.

Правительство России ещё 30 марта подписало постановление, отменяющее ответственность за серый (параллельный) импорт. Госдума РФ одобрила закон о легализации параллельного импорта в окончательном чтении только 21 июня.

6 мая Минпромторг РФ составил перечень товаров, которые можно будет ввозить в Россию без разрешения производителя и правообладателя. В список, в частности, попали электроника и инструменты, необходимые российской промышленности. На данный момент основными поставщиками товаров параллельного импорта для России являются Китай, Гонконг, страны СНГ, а также Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, пишет «Коммерсантъ».