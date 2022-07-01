При подключении к сети стандарта GSM по тарифным планам Milliy 10 и Milliy 15 каждый новый абонент UZTELECOM получит бонус — 1 Гб мобильного интернета. Акция действует с 30 июня по 31 июля для физических и юридических лиц. Активация бонусного пакета происходит автоматически при внесении абонентской платы за тарифный план. Срок действия бонусного трафика — пять дней с момента активации.

Помимо этого, для новых абонентов действует скидка 22% на абонентскую плату тарифных планов, участвующих в рамках акции. Скидка сохраняется следующие три месяца с момента подключения.

Так, при подключении к тарифу Milliy 70 абонентская плата составит 54 600 сумов вместо стандартной платы — 70 000 сумов. Тариф предлагает 20 Гб мобильного трафика, безлимитные звонки по Узбекистану и 5 000 SMS.

Акция действует с 30 июня по 31 июля для абонентов GSM и CDMA — физических и юридических лиц — на следующих тарифных планах:

в сети стандарта GSM — Milliy 40, Milliy 50, Milliy 70, Milliy 100, Milliy VIP, Milliy Busines 40, Milliy Busines 55, Milliy Busines 75, Busines Royal;

в сети стандарта CDMA — «Оптимальный», «Превосходный».

А для любителей не просто красивых, но еще и легко запоминающихся номеров UZTELECOM объявляет грандиозную скидку 75%. Данная акция действует с 29 июня по 31 августа.

«UZTELECOM — национальный оператор».

Подробную информацию об условиях акций можно получить на сайте UZTELECOM.

Единый колл-центр: 1099.

Telegram-бот: t.me/utc_uzbot

Сайт: uztelecom.uz

Техподдержка: fb.com/groups/uztelecom.uz

Социальные сети UZTELECOM: utc.uz

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