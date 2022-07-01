При подключении к сети стандарта GSM по тарифным планам Milliy 10 и Milliy 15 каждый новый абонент UZTELECOM получит бонус — 1 Гб мобильного интернета. Акция действует с 30 июня по 31 июля для физических и юридических лиц. Активация бонусного пакета происходит автоматически при внесении абонентской платы за тарифный план. Срок действия бонусного трафика — пять дней с момента активации.
Помимо этого, для новых абонентов действует скидка 22% на абонентскую плату тарифных планов, участвующих в рамках акции. Скидка сохраняется следующие три месяца с момента подключения.
Так, при подключении к тарифу Milliy 70 абонентская плата составит 54 600 сумов вместо стандартной платы — 70 000 сумов. Тариф предлагает 20 Гб мобильного трафика, безлимитные звонки по Узбекистану и 5 000 SMS.
Акция действует с 30 июня по 31 июля для абонентов GSM и CDMA — физических и юридических лиц — на следующих тарифных планах:
- в сети стандарта GSM — Milliy 40, Milliy 50, Milliy 70, Milliy 100, Milliy VIP, Milliy Busines 40, Milliy Busines 55, Milliy Busines 75, Busines Royal;
- в сети стандарта CDMA — «Оптимальный», «Превосходный».
А для любителей не просто красивых, но еще и легко запоминающихся номеров UZTELECOM объявляет грандиозную скидку 75%. Данная акция действует с 29 июня по 31 августа.
«UZTELECOM — национальный оператор».
Подробную информацию об условиях акций можно получить на сайте UZTELECOM.
Единый колл-центр: 1099.
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Сайт: uztelecom.uz
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