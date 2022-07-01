Министерство внутренних дел Узбекистана вечером в пятницу опубликовало заявление по поводу массовой демонстрации с участием десятков тысяч человек в столице Каракалпакстана Нукусе.

Здание дома быта «Кристалл» напротив рынка в центре Нукуса.

В заявлении пресс-службы МВД говорится: «1 июля т. г., начиная примерно с 15:00 часов некоторые граждане Каракалпакстана в результате неправильного толкования конституционных реформ, проводимых в республике, незапланированно устроили шествия по г. Нукус , после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию».





«С целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения гражданами различных правонарушений на территории дехканского рынка были задействованы силы и средства правоохранительных органов», — отмечается в сообщении.

«В настоящее время общественный порядок на месте восстановлен, с гражданами проводится работа по разъяснению о недопустимости нарушений законодательства, а также рассмотрению обращений граждан в установленном порядке», — говорится в заявлении.





Источники «Газеты.uz» в Нукусе сообщают, что люди в центре города сейчас начали расходиться. На встречу с демонстрантами пришёл председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Мурат Камалов. Он выступил рядом с активистом Даулетмуратом Тажимуратовым, освобождения которого требовали демонстранты.

По данным источников, Мурат Камалов перед собравшимися сообщил Даулетмурату Тажимуратову, что власти согласовали проведение 5 июля мирного митинга в Нукусе.