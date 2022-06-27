В понедельник в Ташкенте на мероприятии, приуроченном к Международному дню борьбы с наркотиками, было уничтожено более 1,9 тонны наркотических средств, изъятых правоохранительными органами.





Как сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета, в присутствии журналистов и представителей международных организаций, среди которых была региональный представитель Управления ООН по наркотикам и преступности Ашита Миттал, в доменных печах была сожжена 1 тонна 933 кг 695 г наркотических средств, в том числе:

133 кг 713,5 г героина;

159 кг 478 г опия;

свыше 1 тонны гашиша;

300 кг 786 г марихуаны;

79 кг 842,5 г маковой соломы (кукнара);

247 кг 150,4 г каннабиса; а также

разные психотропные и психоактивные вещества в виде таблеток и растворов.

В прошлом году в Узбекистане было раскрыто 7142 преступления, связанных с оборотом наркотиков, что больше, чем в предыдущем году — 6032. Всего из незаконного оборота было изъято 1864,4 кг наркотических средств. Среди обвинённых в совершении преступлений, связанных с наркотиками, был 131 иностранный гражданин.





Из уничтоженного в понедельник объёма наркотиков более 530 кг было изъято в ходе оперативных мероприятий, проведённых таможенниками.

С начала года сотрудники ГТК остановили ввоз и распространение внутри страны 558,4 кг наркотиков по 186 случаям.