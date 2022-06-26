В проекте поправок в Конституцию Республики Узбекистана, подготовленном конституционной комиссией и принятом концептуально Законодательной палатой Олий Мажлиса, предлагается изменить статус Республики Каракалпакстан.

Каракалпакстану в действующей Конституции, принятой 8 декабря 1992 года Верховным Советом Узбекистана, посвящена отдельная глава в разделе «Административно-территориальное и государственное устройство». Она состоит из шести статей — 70−75.

Каракалпакстан в Основном законе указан как суверенная республика, чей суверенитет охраняется Узбекистаном. Кроме того, закреплено, что Каракалпакстан обладает правом выхода из состава Узбекистана на основании всеобщего референдума народа Каракалпакстана. Эти нормы предлагается исключить.

Сравнение действующей и предлагаемой редакции главы о Каракалпакстане:

Действующая Конституция

Предлагаемая редакция

Глава ХVII. Республика Каракалпакстан

Глава ХVII. Республика Каракалпакстан

Статья 70. Суверенная Республика Каракалпакстан входит в состав Республики Узбекистан. Суверенитет Республики Каракалпакстан охраняется Республикой Узбекистан. Статья 70. Республика Каракалпакстан входит в состав Республики Узбекистан. На территории Республики Каракалпакстан гарантируются все права и свободы, предусмотренные Конституцией и законодательством Республики Узбекистан. Статья 71. Республика Каракалпакстан имеет свою Конституцию. Конституция Республики Каракалпакстан не может противоречить Конституции Республики Узбекистан. Статья 71. Республика Каракалпакстан имеет свою Конституцию. Конституция и законы Республики Каракалпакстан не могут противоречить Конституции и законам Республики Узбекистан. Статья 72. Законы Республики Узбекистан обязательны и на территории Республики Каракалпакстан. Статья 72. Законы Республики Узбекистан обязательны и на территории Республики Каракалпакстан. Законодательство Республики Каракалпакстан входит в единую правовую систему Республики Узбекистан и является составной частью законодательства Республики Узбекистан.

Статья 73. Территория и границы Республики Каракалпакстан не могут быть изменены без ее согласия. Республика Каракалпакстан самостоятельно решает вопросы своего административно-территориального устройства. Изменение не предлагается.



Статья 74. Республика Каракалпакстан обладает правом выхода из состава Республики Узбекистан на основании всеобщего референдума народа Каракалпакстана. Статья 74. Республика Каракалпакстан на своей территории осуществляет законодательную, исполнительную и судебную власть в соответствии с Конституцией и законами Республики Узбекистан, Конституцией и законами Республики Каракалпакстан. Высшим должностным лицом Республики Каракалпакстан является Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан. Статья 75. Взаимные отношения Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан в рамках Конституции Республики Узбекистан регулируются договорами и соглашениями, заключенными Республикой Узбекистан и Республикой Каракалпакстан. Споры между Республикой Узбекистан и Республикой Каракалпакстан решаются путем согласительных процедур. Статья 75. Республика Узбекистан создает необходимые финансовые, материальные, организационно-технические и иные условия для всестороннего социального, экономического, культурного, инновационного развития Республики Каракалпакстан. Республика Каракалпакстан имеет своих представителей в высших органах законодательной, исполнительной и судебной ветвей государственной власти Республики Узбекистан.

Конституция Каракалпакстана была принята 9 апреля 1993 года Верховным Советом Каракалпакстана.

Её первая глава называется «Государственный суверенитет». Статья 1 повторяет положения Конституции Узбекистана о том, что Каракалпакстан — суверенная демократическая республика в составе Узбекистана, обладающая правом выхода из состава Узбекистана на основании всеобщего референдума народа Каракалпакстана.

«Взаимные отношения Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан в рамках Конституции Республики Узбекистан регулируются договорами и соглашениями, заключенными между Республикой Узбекистан и Республикой Каракалпакстан», — отмечается в этой же статье.

По данным конституционной комиссии по реформе Конституции Узбекистана, предлагаемые поправки были разработаны депутатами Жокаргы Кенеса Каракалпакстана в порядке законодательной инициативы и единогласно одобрены ими.

Как утверждают эксперты комиссии, в процессе сбора предложений по реформе Конституции в Жокаргы Кенес от населения республики «поступило много предложений о том, чтобы определить Каракалпакстан как неделимую часть Узбекистана».

Предлагаемые поправки направлены на то, чтобы ещё более укрепить единство каракалпакского и узбекского народов и закрепить идею «Одна страна — общая судьба», заявили эксперты комиссии.

«Газета.uz» писала, что на заседании Законодательной палаты 24 июня, где был принят в первом чтении закон о поправках в Конституцию, поправки, внесённые Жокаргы Кенесом Каракалпакстана, были объединены с проектом закона.

Предложения и замечания по проекту поправок в Конституцию принимаются до 4 июля через сайт «Это моя Конституция», по телефону 1341 и в Законодательную палате по почте или при личной явке (Ташкент, просп. Бунёдкор, 1).