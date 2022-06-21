Служба государственной безопасности Узбекистана сообщила детали специальной операции по раскрытию трёх трансграничных подземных тоннелей между Узбекистаном и Кыргызстаном, по которым переправлялись крупные суммы денег и товаров. Об обнаружении трёх тоннелей ранее сообщили СМИ соседней страны. В сообщении СГБ говорится, что Узбекистан информировал кыргызскую сторону о тоннелях в апреле.

22 января управления СГБ по Андижанской и Наманганской областям предотвратили очередную, как отмечается в сообщении, попытку переправки в Кыргызстан 1,641 млн долларов США, раскрыв занимавшуюся этим группу.

В ходе оперативного мероприятия был задержан житель махалли «Бобур» города Карасу Кургантепинского района Андижанской области З. М. (1990 года рождения). Во дворе его дома был обнаружен подземный ход шириной 1 кв. м, глубиной 12−12,5 м и длиной 150 м.

В махалле «Бирлик» этого же района был обнаружен ещё один тоннель, шириной 1 кв. м, глубиной 10−12 м и протяжённостью 400−420 м. В этом тоннеле использовалась небольшая электрическая тележка, которая передвигалась по самодельным стальным рельсам.

В ходе следствия выяснилось, что организованную преступную группу, состоящую из двух граждан Узбекистана и шести граждан Кыргызстана, возглавлял 48-летний уроженец Кыргызстана.

Участники группы, чтобы не привлекать внимание правоохранительных органов, использовали кодовые фразы, говорится в сообщении. Они ввезли крупную сумму иностранной валюты через пограничный пункт «Дустлик» в Андижанской области, а затем вернули деньги по тоннелю в Кыргызстан. При ввозе они заполнили таможенную декларацию для возможных проверок при перевозке валюты из Ташкента и Коканда.

В отношении членов группы было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия их действия были доказаны на основе вещественных доказательств.

25 мая Нарынский районный суд по уголовным делам приговорил членов группы к лишению свободы на срок от шести до восьми лет.

5 февраля сотрудники управления СГБ по Андижанской области обнаружили ещё один тоннель в доме другого жителя махалли «Бобур» в Карасу З. М. По данным следствия, он в сговоре с гражданами Кыргызстана вырыл тоннель глубиной около 16 м и длиной 70 м под каналом Шахрихансай, по которому проходил линия государственной границы между Узбекистаном и Кыргызстаном. Тоннель был оборудован системой электрического освещения и подачи кислорода.

Сейчас в отношении этого жителя в рамках возбуждённого уголовного дела ведётся следствие.

По трём подземным тоннелям из Узбекистана в соседнюю страну поставлялись крупные партии иностранной валюты и обратно ввозились различные товары.

В СГБ отметили, что в рамках следственных действий в апреле в правоохранительные органы Кыргызстана были направлены сведения об адресах трёх выявленных тоннелей на кыргызской стороне и их организаторах с просьбой принять законные меры.

В мае-июне соответствующие органы Кыргызстана провели оперативные мероприятия, в ходе которых были раскрыты эти сооружения и задержаны использовавшие их лица.