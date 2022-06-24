В пятницу по равнинной территории Узбекистана ожидается умеренно жаркая погода, лишь в отдельных предгорных и горных районах возможны кратковременный дождь, гроза. В большинстве областей температура к полудню достигнет отметки +36…+39 градусов Цельсия, по северу, югу и пустынной зоне местами будет до +40…+42 градусов.

По данным Узгидромета, с субботы на территорию страны начнётся вынос очень жаркого и сухого воздуха с Туркменистана. Температура воздуха ночью будет в пределах +21…+24 градусов, днём — +36…+39 градусов, по северу, югу и пустынной зоне местами будет до +42…+44.

В воскресенье температурный фон ночью повысится до +23…+26 градусов, днём — до +38…+42, местами по северу, югу и пустынной зоне — до +43…+45 градусов.

В отдельных горных районах возможен кратковременный дождь, гроза, местами возможны селе-паводковые явления.