23 июня примерно в 00:30 в Тайлакском районе Самаркандской области на 7-м километре автодороги А-377 произошло ДТП, в котором погибли три человека, включая двух сотрудников органов внутренних дел, сообщила пресс-служба МВД Узбекистана.

Авария произошла, когда инспектор профилактики отдела профилактики правонарушений ОВД района лейтенант М. Хурсандов, находившийся за рулём Nexia 2, совершал разворот. В машину врезалась ехавшая по встречному направлению Malibu под управлением жителя района А. П.

В результате аварии на месте от телесных повреждений тяжёлой степени погибли водитель Nexia, а также находившиеся в машине старший инспектор профилактики ОПП ОВД майор Р. Раззоков и житель Тайлака Ш. М. (1957 г. р.).

Два других пассажира Nexia А. И. (1992) и Н. М. (1994), а также водитель Malibu и пассажиры А. М. (2005) и А. Р. (2004) госпитализированы в районное медицинское объединение с телесными повреждениями.

По факту происшествия прокуратура района возбудила уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлёкшее человеческие жертвы;), ведётся доследственная проверка.