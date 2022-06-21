Из мобильного телефона льётся задорная мелодия. Маленькая бойкая женщина в национальном татарском платье, расшитом цветами, вскидывает руки, плечи заходятся волнами. Голос у неё звонкий, девчачий — невозможно не обернуться.

— Проходите, пробегите. Кто яйцо из ложки не выронит, получит приз!

На приглашение мгновенно откликаются дети. Первой на старт выходит девочка лет шести. Гульнара Куртвелиева, волонтёр Татарского общественного культурно-просветительного центра Ташкента, улыбается, вспоминая, как в таком же возрасте бегала на сабантуи.





«Мы с этим праздником постарели. Он наше всё», — смеётся её напарница Рина Хафизова. Женщина приехала из России. В качестве волонтёра принимает участие в сабантуях с 1999 года.

«Праздник народный, родной. Радостно смотреть, как люди обнимаются, поют, пляшут. Поэтому всем здесь так нравится», — пританцовывает Гульнара Куртвелиева, жестами приглашая прохожих принять участие в игре.





Бег с яйцом в ложке — традиционный конкурс в программе сабантуя. Старожилы рассказывают, что издавна в деревнях использовали сырые. Теперь участники бегают с варёными — иначе не напасёшься.

Из года в год ташкентский сабантуй посещают десятки тысяч человек. В этот раз, по предварительной оценке организатора праздника — Татарского общественного культурно-просветительного центра Ташкента — к народным гуляниям присоединились более 50 тысяч жителей и гостей столицы. Только волонтёров в возрасте от 15 лет и старше привлекли свыше ста человек.

«Название „сабантуй“ переводится как „праздник плуга“. В старину его устраивали по случаю окончания весенних полевых работ. Обычно отмечали в конце мая — начале июня. Собирались все жители деревни, соревновались в спортивных и шуточных состязаниях, танцевали, пели, устраивали смотрины», — говорит член правления Татарского культурно-просветительского центра, одна из организаторов сабантуя Эльвина Фаттахова.





Со временем аграрная составляющая сабантуя ушла, но традиции раздольного празднования, выражающие дух татарского и башкирского народов, сохранились и сегодня объединяют людей разных возрастов, культур. Пёстрыми, шумными вереницами они толпятся на дорожках, под высокими деревьями. Сразу не разобраться, то ли на аттракционы очередь, то ли на бег с коромыслом.

Соревнование парное и на скорость. Победит тот, кто первым доберётся до финиша и вернётся, не расплескав воду из вёдер. Волонтёры на старте подбирают соперников по возрасту и росту, чтобы забег получился честным. Количество воды тоже регулируют.

— Не тяжело маленьким таким бегать?

— Моей четыре. Пробежала.





Ниже по дороге — два центра народного притяжения. Слева кричат «бей», справа — «защищайся».

— Прямо идите, ещё шаг вперёд! Корпусом повернитесь!

— Куда повернуться?

Девушка с завязанными глазами стоит в центре импровизированной соревновательной площадки. В руках — здоровенная палка. Ею нужно попасть по горшку, который стоит на земле. Прицелиться участнице конкурса помогают наводчики: волонтёры, друзья и зрители.

— Чуть-чуть направо. Вот так. Шаг вперёд! — дружно командуют из-за ограждения. — Бей!

Палка с размаху опускается и глухо ударяется о землю. Болельщики разочарованно выдыхают — чуть-чуть не попала. На площадке появляется следующая участница. Толпа набирает в лёгкие воздух и поднимает мобильные телефоны.





— Сюда приходят не драться, а побороться, — парень в тюбетейке рассаживает мальчишек на бревне. — Ноги крест-накрест, руками держаться нельзя. Тебе точно — ты старше.

Мальчик лет десяти кивает, протягивает руку сопернику напротив. Волонтёр даёт команду «бой», и в воздух взлетают набитые ватой подушки. С третьим ударом тот, что помладше, теряет равновесие и съезжает с бревна. Мальчишку подхватывают волонтёры, вручают чупа-чупс за участие и смелость. Победитель спускается самостоятельно, отряхивает руки, приговаривая:

«Я чувствую власть». Это его пятая победа сегодня. Впереди — битва финалистов и главный приз: карта посетителя парка.

На бревне уже сидят девчонки, взбивают тонкими руками подушки в цветных наволочках.

— Готовы? Бой!





По диагонали зрители подбадривают соревнующихся в беге в мешках.

В нескольких метрах от дистанции самые бесстрашные пробуют вскарабкаться по стволу дерева, обмотанному целлофаном, до победной отметки — красной ленты.

— Вообще не бойся! Ты пробуешь. Это самое главное! — кричит мама мальчику, который преодолел треть высоты и замер, уткнувшись носом в ствол.

Мужчины подбадривают: «Спускайся, если устал. Ты уже победил».

В тетрадке волонтёры фиксируют время участников. К полудню есть рекорды: девять секунд у девочек и семь у мальчиков.

— Шесть девяносто девять, — обновляют цифры после рывка следующего участника из мужской команды. — К финалу счёт на сотые пойдёт.





Главный приз в традиционном соревновании «Подъём на шест» не меняется на протяжении долгого времени — это живой петух. Его предоставил Башкирский культурный центр имени З. Валиди.

«Ещё одна традиция — дарить барана победителю национальной борьбы куреш. В этом году в этом соревновании приняли участие 26 батыров, все профессиональные спортсмены. Приз учредил председатель Татарского культурного центра Ришат Набиуллин», — рассказывает Эльвина Фаттахова.

Из нововведений в программе Сабантуя-2022 — мастер-класс по стрельбе из лука. Поражать цель всех желающих учил 25-кратный чемпион Узбекистана по стрельбе из лука, бывший главный тренер сборной Татарстана Ильдар Сайфуллин.





Обновились и расширились традиционные для праздника смотрины. Издавна считалось, что молодых людей, которые познакомятся на сабантуе, ждёт крепкий и счастливый брак. Чтобы судьбоносных встреч случилось больше, в этом году волонтёры ввели формат «быстрых свиданий». Сторонники традиционных знакомств суетились под деревом с табличкой «Сваха». Приветливые женщины, искусно владеющие мастерством задавать вопросы, записывали в тетради имена и телефоны желающих найти любовь и создать семью. Говорят, жалоб не поступало.

Главной площадкой сабантуя стала летняя сцена. В этом году на ней развернулся шестичасовой концертный марафон. Участие в нём приняли народные ансамбли, танцевальные и вокальные группы. Для выступления на ташкентском празднике прилетели известный российский певец, советник главы Республики Башкортостан по вопросам развития культуры и молодёжной политики Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, один из ведущих башкирских музыкантов-кураистов Юлай Касимов; заслуженные артисты Республики Татарстан Фирдус Тямаев, Гульдания Хайруллина, Айнур Муратов. Узбекистан на сабантуе представили Феруза Халдарова, Марат Хакимов, Габдулла Байназаров и другие известные исполнители.





Башкиро-татарская вокальная группа «hандугастар», название которой переводится как «соловьи», выступила на большой импровизированной сцене возле нарядной юрты Башкирского культурного центра. Песни лились из-за щедро накрытого стола с медовыми горками традиционного чак-чака и других сладостей. Художественный руководитель группы Радмир Хамдамов 18 лет проработал в симфоническом оркестре виолончелистом. Признаётся, что не представляет жизни без музыки. Как и другие участницы коллектива — в «hандугастар» восемь солисток. В этом году группе исполняется семь лет.





Рядом с юртой развернулась выставка лучших работ Международного конкурса мастеров башкирского национального костюма «Тамға».

От неё по парковым дорожкам растянулись ряды с изделиями ручной работы: от предметов интерьера до игрушек и украшений.





Активист Татарского культурного центра Рафаэль Зарипов принёс на сабантуй самое ценное — редкие архивные фотографии из личной коллекции. На одной из них, 1914 года, запечатлена татарская школа. По словам Рафаэля Зарипова, сейчас на её месте находится театр имени Алишера Навои. Некоторые снимки сделаны в Башкирии. Активист собирал их по родственникам. Рассказывает, что однажды к нему приезжал специалист из Германии.

«Попросил отсканировать фотографии, а потом говорит: „Продайте мне подлинники“. Я ему ответил, что своих татар не продаю», — рассказывает Рафаэль Зарипов.

Это же правило действует на выставке — страницы истории можно разглядывать, но не купить.





Праздник дружбы и межнационального единства Сабантуй-2022 в Central Park продолжался до 17:00 и попрощался с гостями до следующего лета.