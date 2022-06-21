Сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве двух детей в Андижане. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Отмечается, что это жительница Избасканского района Андижанской области. Двое детей 7 (девочка) и 10 (мальчик) лет с апреля проживали в принадлежащем ей доме с матерью (её двоюродной сестрой) и бабушкой.

В своих показаниях подозреваемая сообщила, что из-за её двоюродной сестры у неё распалась семья. Сестра противилась тому, чтобы она привезла домой свои вещи, и отказывалась выполнить её требование покинуть дом.

Воспользовавшись тем, что родственница ушла по делам, а бабушка плохо видит и слышит, 16 июня женщина умышленно убила детей и спрятала их тела под полом террасы.

Подозреваемая задержана в процессуальном порядке, отмечается в сообщении.

