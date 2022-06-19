Большая часть билетов на центральные сектора стадиона «Миллий» («Бунёдкор») в Ташкенте, где 19 июня пройдёт финал Кубка Азии между молодёжными олимпийскими сборными Узбекистана и Саудовской Аравии, нашла своих владельцев ещё до поступления в продажу. По данным Kun.uz, тысячи билетов были зарезервированы для отдельных лиц и компаний.

Финальный матч вызвал ажиотаж и огромный спрос на покупку билетов. Мы уже писали, что это даже вылилось в беспорядки у кассы стадиона, где Национальной гвардии пришлось разгонять толпу из сотен болельщиков.





Объявления о продаже билетов на сайте OLX.uz.

Фанаты жаловались, что большую часть билетов приобрели перекупщики, которые продают их по цене от 100 тысяч сумов до 100 долларов. При этом в кассах и на сайте по продаже билетов iticket.uz места на трибунах продавали по 25, 50 и 100 тысяч сумов в зависимости от сектора.

В сети сообщалось, что места на центральных трибунах уже выкуплены и проданы.

Часть билетов должна была поступить в продажу на iticket.uz 17 июня в 18:00, но к этому времени в работе сайта произошли сбои. Компания объяснила это «техническими неполадками из-за большого наплыва пользователей».

Скриншот сайта iticket.uz.

После устранения неполадок выяснилось, что 10 тысяч билетов, выделенных для iticket.uz, были реализованы к 23:00. Затем сайт возобновил работу после 2:00 ночи, и остатки билетов были распроданы к 4:00 утра. Корреспондент «Газеты.uz» заметил, что система показывала свободные места при предварительном просмотре, но по факту они отсутствовали.

В соцсетях распространилась информация, что билеты были «забронированы» на сайте iticket.uz еще до того, как они поступили в продажу. Источник Kun.uz подтвердил эту информацию.

На условиях анонимности источник сообщил, что билеты действительно были зарезервированы за определенными лицами ещё до начала онлайн-продаж. Он предоставил изданию таблицы с информацией о покупателях, брони и времени покупки.

В частности, билеты поступили в продажу на iticket.uz 17 июня в 18:00, пока пользователи не могли зайти на сайт. Однако, как видно на скриншотах, многие транзакции были совершены в период с 16 по 17 июня до 18:00 — места были забронированы или проданы.





При анализе таблиц можно заметить, что для семей игроков было забронировано 580 билетов, 251 — для KDB Bank Uzbekistan, 120 — для «Мирсултона», 100 — для «Нодир ака Озода Нур» и 23 — для «Лейлы Payme» и другими.

Сайт iticket.uz также «забронировал» много мест в востребованных секторах. Однако имена покупателей в этих сделках не указаны.





Билеты на 208 и 237 мест в секторе 3-F, 234 места в секторе 3-E, 235 мест в секторе 3-S, 268 мест в секторе 3-A, 257 мест в секторе 2-A и многие другие места были забронированы «оптом».

В соцсетях также распространились скриншоты, на которых показано, что первый заместитель Национального олимпийского комитета Равшан Ирматов и вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Одил Ахмедов вместе купили свыше 500 билетов. АФУ пока официально не прокомментировала эту информацию.