19 июня в связи с проведением финального матча по футболу между Узбекистаном и Саудовской Аравией в рамках кубка Азии U-23 в Чиланзарском районе Ташкента вокруг стадиона «Миллий» с 12:00 до 00:00 улицы будут закрыты для движения транспорта. Об этом сообщило ГУВД столицы.

Перекрываемые улицы:

ул. Чиланзар — от пересечения с ул. Мукими до пересечения с Малой кольцевой автодорогой;

ул. Арнасай — от пересечения с ул. Мукими до пересечения с ул. Чупонота;

просп. Бунёдкор — съезд к стадиону «Миллий» до ул. Чупонота.

Напомним, эти же участки улиц перекрывались 15 июня, в день игры между сборными Узбекистана и Японии, когда болельщикам Узбекистана было запрещено посещение стадиона. Власти города тогда объявили ремонт улиц, но его не было.