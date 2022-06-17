С 21 по 31 мая 15 лучших руководителей районных отделений компании «Узбекинвест» в рамках реализации концепции непрерывного обучения персонала прошли курсы повышения квалификации в университете Западной Богемии в Праге (Чехия). Специалисты компании изучили международный опыт в страховании экспортных рисков, корпоративных клиентов и физических лиц.

В рамках пребывания в Чехии районные руководители «Узбекинвест» ознакомились с опытом чешских страховых компаний по новым видам страхования корпоративных и розничных клиентов.

Непрерывное повышение профессионального уровня специалистов всех уровней в «Узбекинвест» является ключевым направлением деятельности компании. Для этих целей в «Узбекинвест» созданы «Школа страхования» для линейных сотрудников и специалистов среднего звена, «Академия страхования» для повышения квалификации руководящего состава. Также в компании регулярно организуются стажировки за рубежом для изучения специалистами международного опыта страхования.

Данная стажировка в Чехии стала первой в компании после открытия всех границ. В целом за последние пять лет в одних из ведущих учебных заведений Великобритании, Чехии, России, Франции, Германии, Японии и Индии прошли стажировку более 100 руководителей и сотрудников «Узбекинвеста».

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