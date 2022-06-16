В социальных сетях распространились видеозаписи, на которых молодой мужчина и пожилая женщина избивают другую девушку в Иштыханском районе Самаркандской области. В областном УВД заявили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело.
На видео в одной руке мужчина держит садовые ножницы, в другой — руку девушки, которую избивает предположительно его мать. Он также говорит, что сломает ей руку. Вокруг стоят люди, и большая часть окружения не вмешиваются в конфликт, только некоторые из них просят не бить девушку и пытаются отвести мужчину в сторону.
На другом видео пострадавшая женщина лежит на спине и тяжело дышит.
Начальник пресс-службы УВД Самаркандской области Джахонгир Сагдуллаев сообщил, что инцидент произошел 13 июня в одном из фермерских хозяйств махалли «Орлот» Иштыханского района.
«Ссора возникла в результате разногласий между женщинами, которые использовали землю на этом фермерском хозяйстве в качестве арендаторов. Сын одного из арендаторов вмешался и нанёс повреждения другому арендатору», — сказал он.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 277 (хулиганство) Уголовного кодекса. Ведётся следствие.
Pavel Markovic
Индикатор благосостояния населения — отчаявшиеся готовы бить и убивать из-за аренды земли в фермерском хозяйстве.
Dinara Akhmedova
что происходит в последние дни в нашей стране (столько новостей, шокирующих не только нас, но и мировое сообщество), наш народ стал деградированным — все из-за необразованности людей!
Тимур Абду
@Dinara Akhmedova, да всегда это было, просто раньше в каждом телефоне не было видеокамер