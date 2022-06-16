Во второй половине июня ожидается официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.uz», находящийся в настоящее время в Баку.

В преддверии визита Министерство туризма и культурного наследия Узбекистана и Государственное агентство по туризму Азербайджана организовали поездку журналистов Узбекистана для ознакомления с культурой, историческими объектами, а также обычаями и традициями Азербайджана.

В ходе встречи журналисты побеседовали с заместителем председателя агентства Фаиком Гулиевым, который сообщил: «Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21−22 июня посетит Узбекистан с официальным визитом».

В середине мая Ильхам Алиев принял делегацию во главе со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым, который передал ему приглашение Шавката Мирзиёева посетить Узбекистан.