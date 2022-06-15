15 июня в Узбекистане в рамках Недели активных граждан-2022, организуемой общенациональным движением «Юксалиш», прошел Экологический форум. Целью мероприятия стало объединение эколого-ориентированных ННО и эко-активистов Узбекистана для разработки рекомендаций по актуальным вопросам окружающей среды в стране, включая роль передовых технологий и альтернативных источников энергии в достижении углеродной нейтральности.





Компания Huawei, будучи партнером национального движения «Юксалиш» по проекту «Бир миллион дарахт», оказала поддержку в проведении Экологического форума «Зеленая экономика и инновации как драйверы устойчивого развития», который прошел в рамках Недели активных граждан-2022.

«Сегодня каждое предприятие, организация и каждый человек должен задуматься о следе, который остается после его деятельности, и о вкладе, который он может сделать для сохранения зеленого мира. Компания Huawei в своей деятельности старается фокусироваться на сохранении устойчивого развития планеты, как с позиции корпоративно ответственной организации, участвуя в эко-акциях, так и с позиции технологической компании, постоянно инвестируя в инновации. При создании технологий мы руководствуемся стратегией сокращения выбросов углекислого газа, расширения использования возобновляемых источников энергии, продвижения экономики замкнутого цикла и сохранения природы с помощью технологий. Мы верим, что цифровые технологии являются ключевым фактором в защите окружающей среды», — отметил директор Huawei в Узбекистане Чэнь Цзякай в своей вступительной речи.





В ходе форума участники затронули актуальные темы, которые волнуют эко-сообщество, такие как современные вызовы в сохранении окружающей среды и биоразнообразия, основные принципы «зеленой» экономики, повышение эффективности использования водных ресурсов, истощение почвы. Компания Huawei сделала упор на вопрос внедрения и развития возобновляемых источников энергии, а также на необходимость ускорения цифровой трансформации промышленного, транспортного, строительного секторов и использования «зеленой» цифровой инфраструктуры для достижения углеродной нейтральности.

Во время мероприятия Huawei объявила о своем очередном вкладе в поддержку проекта Green Aral Sea, запущенного Программой развития ООН в 2020. Целью проекта является озеленение дна Аральского моря за счет посадки саженцев саксаула для смягчения негативных последствий климатических изменений в Приаралье. В 2022 году Huawei окажет поддержку в высадке 10 000 саженцев, что увеличит общее количество до 40 000 саженцев саксаула от компании.





Huawei в Узбекистане осуществляет деятельность более 20 лет, стараясь внести вклад в устойчивое развитие страны за счет внедрения передовых технологий и поддерживая местные сообщества. В 2020 компания запустила инициативу Green Uzbekistan, в рамках которой присоединилась к эко-проектам Общенационального движения «Юксалиш» и Программы развития ООН, а также осуществила пилотный проект по цифровизации сферы сельского хозяйства совместно с Национальным исследовательским университетом «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства».

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