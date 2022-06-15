Президент Шавкат Мирзиёев 15 июня провёл совещание о совершенствовании профессионального обучения в Узбекистане, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Узбекистану потребуется минимум 300 тысяч профессиональных работников для более чем 9000 крупных и средних проектов на сумму 16 млрд долларов, запускаемых в этом году, сказал президент. На рынок труда в текущем году выйдет 680 тысяч молодых человек, включая 404 тысячи выпускников сферы среднего образования, 151 тысячу — профессионального и 125 тысяч — высшего образования.

«Мы сможем сократить бедность в два раза только и только благодаря обучению людей современным профессиям», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев. Самая большая проблема — техникумы и колледжи не могут обеспечить образование, которого требуют работодатели, в итоге молодёжь надо переучивать, отметил президент. Он также сообщил, что моноцентры «Ишга мархамат» в махаллях за последние три года смогли охватить только 10−15% безработных.

В системе среднего специального образования сегодня действуют 330 профессиональных школ, 173 колледжа и 207 техникумов, их загрузка составляет всего 40−50%.

Фото: пресс-служба президента.

В этом году около 15 тысяч учащихся техникумов и колледжей не смогли продолжить обучение потому, что у них не было средств на оплату контракта, говорилось на заседании.

Учебники в средних профессиональных учреждениях отстали от требований времени, не хватает профессиональных учебников и литературы по около 1350 направлениям. Нет системной работы ответственных министерств в этом направлении, сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент особенно подверг критике состояние дел в техникумах, указав, что они должны «не служить простым путём поступления в вуз, а быть конкурентоспособной системой, подготавливающей кадры сложных профессий».

Глава государства анонсировал отмену со следующего года механизма поступления в вуз из техникума без экзаменов. Министерству высшего и среднего специального образования и вузам поручено передать в техникумы не менее 60 направлений, например, менеджмент туризма, рекламное дело, охрана труда, автомобильный сервис и другие.

При переводе этих направлений в техникумы их должны обеспечить учебными программами и учебниками, организовать филиалы кафедр и учебные лаборатории. Преподаватели техникумов, имеющие учёную степень, с 1 января будут приравнены в зарплате к преподавателям вузов.

Министерству финансов поручено внедрить систему льготных образовательных кредитов для желающих обучаться в техникумах и колледжах по аналогии с действующей системой для высших учебных заведений. Нуждающиеся семьи будут получать больше государственных грантов и субсидий для обучения в средне-специальных учреждениях.

Из 207 техникумов 70 признаны неэффективно работающими и будут упразднены, сообщает пресс-служба президента. 25 из них переведут в систему Министерства занятости и трудовых отношений для организации моноцентров, а на базе 45 организуют профессиональные школы.

В Минвузе учредят должность заместителя министра, который будет курировать среднее специальное образование, и соответствующий департамент. На должность заместителя министра назначена Садокат Сиддикова, работавшая до этого руководителем моноцентра «Ишга мархамат» города Бухары.

Садокат Сиддикова (первая слева). Фото: Пресс-служба президента.

Кроме того, заявлено о создании фонда развития профессионального образования, куда будет направлено 50 млрд сумов.