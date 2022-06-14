Сенат Олий Мажлиса на 27-м пленарном заседании 13 июня переизбрал Козимджана Камилова председателем Верховного суда Узбекистана на очередной пятилетний срок.

Выступая на заседании, глава Сената Танзила Нарбаева озвучила реформы последних лет в судебной сфере: Верховный суд и Высший хозяйственный суд объединены в единый высший орган — Верховный суд, образованы межрайонные, районные (городские) экономические суды и создана система административных судов. Образованы Высший судейский совет и Высшая школа судей. Впервые установлен пятилетний, десятилетний и бессрочный период пребывания в должности судьи.

Она отметила, что к судебным заседаниям в установленном законом порядке широко привлекаются представители СМИ. Внедрена практика автоматического распределения дел между судьями, проведения судебных заседаний через специальную систему связи, записи судебных заседаний при помощи аудио- и видеосредств, представления судебных решений в режиме онлайн, что исключает человеческий фактор. Установлена система видеоконференцсвязи между судами и учреждениями исполнения наказания.





Глава верхней палаты парламента отметила, что расширен институт примирения в уголовном процессе, установлено его применение во всех инстанциях, внедрены предварительное слушание по уголовному делу, институт согласования по признанию вины и институт медиации. На основе принципа «один суд — одна инстанция» в соответствии с международными стандартами введена трехуровневая судебная система и отменена надзорная инстанция, сказала она.

В 2017—2021 годах и за первые четыре месяца 2022 года уголовные, административные, гражданские и экономические суды рассмотрели в общей сложности более 4,5 миллиона дел. Из них около 3,8 миллиона исковых заявлений удовлетворены, в отношении 4050 подсудимых вынесены оправдательные приговоры, сообщила Танзила Нарбаева.

Экономические суды за это время удовлетворили свыше 1,1 миллиона из 1,27 миллиона заявлений и постановили взыскать с ответчиков 57,5 трлн сумов. Административные суды в 6666 случаях из 15446 отменили решения хокимов.

Козимджан Камилов в своей речи отметил, что «во многих странах суды закрыты». «Участие в судах, получение информации и проведение встреч с судами — сложная задача. Мы не выбрали этот путь. Благодаря уважаемому президенту, ведётся работа на основе принципа „суды должны служить народу“… Мы начали организовывать выездные приёмы. В судах других стран этого нет», — заявил он.

Глава Верховного суда отметил, что усовершенствован институт «приемлемости доказательств», что создало основы для всесторонней проверки судом всех обстоятельств дела, а также увеличения оправдательных приговоров с объективной оценкой доказательств.

«Судебно-правовая система входит в топ-3 реформы при построении Нового Узбекистана. Люди начали доверять судам. С 2019 года резко выросло число обращений и дел в судах. Это хорошо. Люди должны требовать свои права в ходе судебного процесса, а не на улице», — сказал он.

Козимджан Камилов назвал сложной задачей «переваривание» принимаемых законов, на основе которых необходимо готовить комментарии Верховного суда.

Важная задача — формирование нового судейского корпуса Нового Узбекистана, то есть «системное изменение Высшего судейского совета и Высшей школе судей», отметил он. Кроме того, планируется перейти к обучению в школах судей по принципу 70/30 (70% — практика, 30% — теория).

«Да, мы не получаем жалобы по 96,5% рассмотренных дел, 0,7% [решений] из оставшихся 3,5% отменяются. Это много или мало? Для нас и это много. Сейчас говорилось о принципе „один суд — одна инстанция“. Откуда появилась эта идея? Идея в том, что 17−18 лет двери Верховного суда были практически закрыты. Хоть и горестно признать, но я должен сказать, что дела рассматривались выборочно. За 17 лет Верховный суд рассмотрел всего лишь 4000 дел», — заявил он.

Председатель Верховного суда отметил, что после внедрения принципа «один суд — одна инстанция» только в уголовных судах в 2021 году было рассмотрено свыше 7000 дел. Он подчеркнул, что право людей подавать апелляционную жалобу не нужно ограничивать.

В рамках цифровизации судебной системы планируется «сократить человеческий фактор на 70%», продолжил глава Верховного суда. «Мы должны расширить возможности, чтобы люди могли обращаться в суд даже из дома. Сейчас рассматриваются 185 дел, и только 20% людей приходят в суд, остальные используют видеоконференцсвязь», — сообщил он.

Глава Сената Танзила Нарбаева отметила, что если группировать и систематизировать обращения и судебные дела, то можно увидеть, «в каких системах есть проблемы, где не работают законы и где должностные лица не соблюдают законодательство».

Козимджан Камилов сообщил, что этим занимается постоянная мониторинговая группа Верховного суда.

«Какие дела больше всего рассматриваются в гражданских судах? Все думают, что семейные дела. Нет, сейчас стало больше кредитных дел. С одной стороны, это хорошо. Значит, у людей появляются средства, и они берут кредиты. Но появляется вопрос: в чём причина невозврата кредита? Сейчас семейные проблемы опустились на 4−5-е место», — сказал он.

В судах по уголовным делам увеличилось число дел о мошенничестве, автотранспортных средствах, а в административных судах — о неподчинении власти и клевете.





Председатель Комитета Сената по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Батир Матмуратов сообщил, что 23% из опрошенных 5500 респондентов сообщили о нарушении процессуальных сроков при рассмотрении дел. Козимджан Камилов заявил, что все базы оцифрованы, что позволяет следить за сроками. По его словам, пока судьи не привлекались к ответственности за нарушение процессуальных сроков. Он попросил сенатора предоставить конкретные факты, если они были.

Хоким Каттакургана, сенатор Гавхар Алимова сообщила, что несмотря на смягчение и либерализацию некоторых наказаний, ранее судимые лица совершают повторное преступление, «особенно в направлении женщин и детей». Она предложила ужесточить наказание. Козимджан Камилов ответил, что повторно правонарушения совершают около 18−20% осужденных. По его мнению, наказание за некоторые правонарушения можно ужесточить, но «текущий кодекс тоже неплох, нужно уметь правильно его использовать».

Председатель Сената Танзила Нарбаева заявила, что число преступлений, связанных с давлением и насилием в отношении детей и женщин, не уменьшается.

«Мы в Сенате создали рабочую группу под руководством Шухрата Чуллиева. В неё включены представители всех министерств, ведомств и организаций, в том числе ННО. Сейчас мы готовим конкретные предложения в законы. Мы хотим узнать ваше мнение, сейчас необязательно отвечать, но вы можете дать своего представителя в эту группу… Есть дела по давлению и насилию. Будет целесообразно внести изменения в закон, проанализировав эти дела», — сказала она.

После выступления главы Козимджана Камилова сенаторы единогласно одобрили его кандидатуру на пост председателя Верховного суда.