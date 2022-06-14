На должность заместителя хокима Сырдарьинской области по вопросам капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства назначен Вохид Азизович Ибадуллаев. Об этом во вторник сообщила пресс-служба хокимията области.

До этого он работал начальником управления внутреннего аудита и комплаенс-контроля Министерства строительства Узбекистана.

Согласно сайту хокимията области, Вохид Ибадуллаев родился в 1979 году, в 2007 году окончил Бухарский институт технологий пищевой и лёгкой промышленности, в 2022 году — Ташкентский архитектурно-строительный институт.

На этом посту он сменил Абдугаффора Хожиматова.