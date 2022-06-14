Две женщины задержаны в городе Бекабад Ташкентской области при попытке нелегального провоза 356 тысяч долларов в Таджикистан, сообщило управление Службы государственной безопасности Узбекистана по Ташкентской области.

Сотрудники СГБ, таможенного управления области и пограничных войск задержали женщин на пункте упрощённого пропуска «Казарма» в Бекабаде. Личный досмотр показал, что жительница города 1980 года рождения спрятала на себе 166 тысяч долларов, а её спутница (1994 г. р.) — 190 тысяч.

Обе женщины задержаны. Установлено, что они получили валюту от неустановленных лиц в Бекабаде по просьбе гражданина Таджикистана по имени Махмуд.

В отношении женщин возбуждено уголовное дело, ведётся установление личности владельцев валюты.