Al Beruniy International School (ABIS) всегда стремится к созданию новых возможностей для юного поколения и достижению великих вершин. На этот раз международная школа удивила своей идеей в относительно новой отрасли STEM. 21 мая стал одной из исторических дат в пометке ABIS. Состоялось торжественное открытие проекта под названием ABIS STEM Academy.

ABIS STEM Academy является техническим факультетом сети школ ABIS. Учебное заведение уже готово принять будущих ученых и изобретателей. На его открытии свои первые научные достижения в технической сфере продемонстрировали сами студенты.

Гости из разных стран мира стали свидетелями практической демонстрации реализации методики STEM обучения — запуск собственноручно собранного нано-спутника CubeSat в стратосферу. Совместно с узбекской космической компанией NazarX студенты ABIS работали над этим космическим аппаратом в течении нескольких недель.





Этот проект стал первым стартапом для студентов ABIS STEM Academy в лаборатории MarsLab, где студенты самостоятельно создали каждый элемент конструкции и код сенсоров.

Целью данной операции был анализ данных, собранных со спутника на высоте 45 км. Студенты работали над базой полученной информации о влажности атмосферы, температуре, давлении, показателях ультрафиолетового датчика, углеродных эмиссиях и GPS.





«Это только начало. Здесь каждый студент, каждый день будет изобретать что-то новое», — заявил Хасан Хасанов, координатор проекта ABIS STEM Academy, кандидат наук в области микробиологии с 20-летним опытом преподавания.

ABIS STEM Academy разрушает стереотипы стандартного теоретического образования, так как большая часть программы состоит из практики и проектов. Здесь студенты будут вовлечены в реальные кейсы, генерировать идеи и искать пути их практического воплощения.





Метод обучения в данном кампусе полностью построен на основе STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Это — модель образования, объединившая в себе естественные науки и проектирование в единую систему, в которой перед учащимися ставятся реальные проблемы, требующие смелых творческих решений и крепкой базы академических знаний.





Именно такой подход в обучении нацелена развивать STEM Academy, в которой будут обучаться на английском языке школьники 7−11 классов, одаренные в области точных и естественных наук по программе Pearson Edexcel. Все инновационные изобретения и открытия студентов ABIS STEM Academy будут презентоваться на международных платформах STEM-проектов. Это поможет заявить о юных ученых в мировом масштабе и расширить сеть научных деятелей.

ABIS STEM Academy — это поколение изобретателей и новооткрывателей.

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