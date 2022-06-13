Home Show — одна из крупнейших отраслевых выставок, которая становится важным событием мебельного рынка в Узбекистане. Ее главная особенность — формат. Каждый посетитель попадает не просто на выставку, а на шоу.





Здесь местные и зарубежные производители мебели и декоров, а также дизайнеры представляют готовые решения для дома, офиса, кафе, ресторанов и отелей. Также Home Show это площадка для демонстрации новых коллекций и образцов мебельной моды, эффективного делового общения и развития бизнеса.

Организатором выставки является ассоциация Meyos при официальной поддержке Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан.

О проекте в Узбекистане

Большое количество мебельных производителей еще не знакомы с современными решениями из Европы, одним из которых и является Hettich. Компания Eman Materials готова поделиться профессиональными консультациями с производителями мебели и дизайнерами, чтобы сделать мебельный рынок еще более конкурентоспособным и инновационным.





Для этого можно прийти в один из шоурумов: два из них находятся в Ташкенте, четыре — в регионах. Здесь каждый сможет получить рекомендации, как сделать мебель такой, чтобы она была комфортной.

Экскурсия по стенду

На стенде Hettich были оборудованы функциональные элементы интерьера, отличающиеся инновационной структурой. Здесь представлены и знаменитый шкаф с системой механизмов для складных дверей WingLine L, и шкаф-купе. А также Кухонный «остров», который складывается в небольшой стол, полки с механизмом автоподъема Free Slide и электроприводным механизмом открывания E-touch и другие мебельные решения для кухонного и жилого пространства.





Наряду с механизмами все эти элементы созданы с использованием новейших материалов — soft touch — устойчивых к царапинам и пятнам, а также в актуальных цветах, в тренде концептуального дизайна. Таким образом, посетители выставки смогут убедиться, как с помощью фурнитуры Hettich можно организовать комфортное, функциональное и современное жилье с учетом экономии пространства и высоких требований к мебели сегодня.

Выставка продлится с 13 по 16 июня, где производители мебели, дизайнеры и прочие причастные к дизайну и эстетике гости смогут узнать о технологиях Hettich, посмотреть на ультрамодные интерьерные решения и вдохновиться для создания новых интересных проектов и обустройства своего дома.





На все время выставки для посетителей действует приятный бонус: компания Eman Materials и Hettich дарят скидку 25% на фурнитуру. Вы сможете совершить выгодную покупку прямо на выставке Home Show.

Hettich — прямо из Германии

Hettich — один из ведущих немецких производителей мебельной фурнитуры. Многочисленные инновации и неисчерпаемый источник идей — залог успеха компании во всем мире для совершенствования продукции и воплощения современных и многофункциональных решений для мебели.





Технологии Hettich вносят значительный вклад в развитие мебельной промышленности. Это большой ассортимент с гибким ценообразованием, где каждый сможет найти решение для себя. В Узбекистане компания намерена продолжать исследования, обучать, помогать в разработке решений, используя умную фурнитуру и год за годом дарить мебели движение.





О компании

Eman Materials является официальным и эксклюзивным дилером бренда Hettich в Узбекистане. Hettich — это немецкая мебельная фурнитура и современные решения для воплощения инновационных интерьеров. На рынке Узбекистана бренд представлен с 2019 года и входит в большой пул брендов Eman Materials.





Компания Eman была основана в 1995 году в городе Ташкент. Основная деятельность компании — все для производства мебели. Компания сотрудничает с ведущими мировыми производителями плитных материалов, оборудования для деревообработки и производства мебели, а также мебельную фурнитуру и кухонное оборудование.

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