У выставки «Творческая жизнь» Александра Ли двойной фокус. Один сосредоточен на самом художнике и позволяет проследить процесс его становления от карандашных и акварельных работ 1960-х годов до более «зрелой» масляной живописи 2000-х.

Другой фокус выхватывает близких людей: супругу Галину, дочерей Татьяну и Марию. Текстильные, акварельные и графические работы самобытных художниц, представленные в ретроспективной экспозиции, служат подтверждением тому, что по пути творчества можно идти одновременно рядом и врозь.





(В центре) Александр и Галина Ли на открытии выставки. Фото Умара Курбанова.

«Папа и мама никогда не были конкурентами, что часто встречается у художников — если художники не эгоисты, они просто не состоятся. А родителей связывало именно взаимное восхищение. Папа признавал маму как художницу и всегда двигал её вперёд. Даже в Союз художников вступил после неё. Мама отвечала тем же: признавала его профессиональный уровень, лидерство. До сих пор ничего не изменилось», — рассказывает Татьяна Ли.





Александр и Галина Ли познакомились на живописном отделении в Республиканском художественном училище им. П. Бенькова. Поженились на последнем курсе. Вместе поступили на отделение графики в Ташкентский театрально-художественный институт им. А.Н. Островского. В первый же год учёбы стали родителями — у пары появилась дочь, которую назвали Татьяной.





Творческая жизнь Александра Ли прошла в Узбекистане. Он не стремился уехать за границу учиться или работать. Исключение составляли поездки на выставки в зрелые годы и музейная практика — в студенческие, когда молодые художники на два летних месяца выезжали в Москву, Санкт-Петербург, города Прибалтики, чтобы посмотреть музеи и прочие достопримечательности. Два коллажа, составленные из трамвайных билетов, карандашных набросков и чёрно-белых фотографий Таллина, иллюстрируют в экспозиции 1960-е годы — начало творческой жизни.

«Когда мы подбирали работы для выставки, нам показалось, что молодёжи будет интересно посмотреть на то, какой была музейная практика в те годы. Сейчас студенты лишены такой возможности. Выезжать стало очень дорого», — говорит Татьяна Ли.





Она сравнивает судьбу художника и творческую жизнь с айсбергом. Его верхушка, доступная для обозрения, — это результат долгого процесса формирования автора как зрелой личности, поиска собственного стиля. Ретроспективная выставка Александра Ли позволяет погрузиться под воду и увидеть фундамент, на котором выросло его искусство. Это студенческие учебные постановки, выполненные в акварельной и карандашной техниках, которые выдают в художнике крепкого представителя академической школы живописи и рисунка.





В пейзажах, натюрмортах маслом слышатся «ноты» Поля Сезанна, Кузьмы Петрова-Водкина.





Больше всего в экспозиции представлено портретов в разных акварельных техниках. Это не случайность. По словам Татьяны Ли, по тому, как художник пишет руки, можно определить, владеет он своей профессией или нет.





Высокое мастерство Александра Ли — результат не только бешеного фанатизма, с которым он рисовал, но и любви к чтению.

«Папа с каждой поездки чемоданами привозил книги по искусству. Много читал художественной литературы, теоретиков, философов. Когда обладаешь таким кругозором, выстраиваются приоритеты, появляются ответы на вопросы „кто ты?“, „что ты хочешь сказать этому миру?“», — рассказывает Татьяна Ли.





Дочь художника признаётся: она до сих пор не знает, откуда в отце, который вырос в детском доме, интеллигентность со свойственными ей чувствами вкуса, меры, такта.

Александр Ли родился в 1941 году. Его мать, Ким Ен Хи, выслали в Узбекистан из Дальнего Востока в 1937—1938 годы, когда началась насильственная депортация корейцев. Отец умер до рождения сына.





Когда мальчику было шесть лет, мать вышла замуж во второй раз. На жизнь семья зарабатывала тяжёлым сельским трудом. Родителей тяготила невозможность дать Александру и сводным братьям образование — школ не было ни в посёлке, ни в округе. Поэтому взрослые приняли решение определить мальчиков в детский дом в Маргилане.

«Там они были сыты, одеты, учились. Бабушка с мужем детей навещали. Они знали, что они друг у друга есть. Однако в документах у папы в графе, где родители, стоит прочерк. Так нужно было сделать, чтобы его приняли в детский дом», — рассказывает Татьяна.





В детском доме на способного мальчика обратил внимание учитель рисования Иван Вдовкин. По его рекомендации Александр Ли поехал в Ташкент поступать в художественное училище. Поселился в съёмной комнате в районе Старого города, улочки которого писал с особой любовью в студенческие годы и после.





Татьяна вспоминает, что отец с однокурсниками часто ездили в горные посёлки на пленэры, много путешествовали по стране и знакомились с её красотами. В 1985 году группа художников, в составе которой, помимо Александра Ли, были Рузы Чарыев, Виктор Апухтин, Вил Паршин, Даврон Мухитдинов и другие, отправилась в экспедицию «Дорогами Кухистана». Её цель — повторить маршрут, по которому в 1935—1936 годах проехали графики и живописцы из первой плеяды мастеров Узбекистана А. Николаев, В. Герасимов, Л. Уфимцева.





«Лет 30 назад отец с группой художников одними из первых побывали в высокогорном посёлке Гилан Кашкадарьинской области. Я съездила туда в прошлом году. Очень хотела посмотреть место, которое помню по гиланским работам, сохранившимся в нашей коллекции. Мне было приятно пройти его дорогами», — делится Татьяна Ли.

Из огромного количества живописных работ, посвящённых Узбекистану, для выставки семья выбрала пейзажи из светлого, воздушного периода творчества, который знаменует переход от стремления запечатлеть натуру как можно лучше к свободе выражения.

«На этом этапе для художника начинается, наверное, самое сложное. Он волен делать, что хочет, с одной стороны. С другой, в состоянии полёта важно чувствовать, где остановиться, поставить подпись, завершить сюжет или, наоборот, недосказать», — говорит художница.





Существованию автора в безграничном мире искусства посвящена центральная работа «Хаос идей». Она олицетворяет итоговый период творчества, который пришёлся на 2000-е.

«Папа всегда призывал к тому, чтобы в творчестве не было видно труда, усилий. Всегда говорил, что искусство должно нести красоту, лёгкость, чтобы человек посмотрел и сказал: „И я так могу“. Эта его позиция выражена в итоговых работах», — объясняет Татьяна Ли.





Дополнили ретроспективную выставку ранние акварели супруги художника Галины Ли, а также её рукодельные работы. Текстильной аппликацией она занялась после выхода на пенсию. Наивные, добрые сюжеты по библейским мотивам выдают в авторе художника-иллюстратора детских книг.





Татьяна Ли включила в экспозицию серию бухарских акварелей, работу над которой начала совсем недавно. Графичная Бухара в ней овеяна дымкой легенд и впечатлений.





Работы Марии Ли-Сафи выделяются колоритом и узорностью.





«Когда меня спрашивают: „А не трудно, когда все — художники?“, теряюсь. Я не знаю, как „нехудожники“ живут, о чём разговаривают, что их волнует. Мы выросли в творческой атмосфере. Это было очень естественно. Как родители друг на друга никогда не давили, так и к нам относились: хотите — рисуйте, не хотите — не нужно себя мучить. Мы были и остаёмся друг для друга главной поддержкой», — говорит художница.





Ретроспектива Александра Ли в «Галерее» Академии художеств будет открыта до 22 июня.