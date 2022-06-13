План действий по борьбе с деградацией земель в Узбекистане утверждён постановлением президента Шавката Мирзиёева от 10 июня. Министерство сельского хозяйства получило новые задачи по повышению качества почв и пастбищ.

Проблема деградированных пастбищ и земель усиливается с возрастающим потеплением и дефицитом доступной воды в Узбекистане. Повсеместная деградация земель на момент произведения замеров в 2016 году вызывала потери, эквивалентные 4% от ВВП, отмечает Всемирный банк.

Деградация земель в результате эрозии, загрязнения, обезлесения, засоления вызвана как природно-климатическими факторами, так и хозяйственной деятельностью. Участки вырубленных деревьев и кустарников, пастбища с бедной растительностью, карьеры и их отвалы, открытые склады стройматериалов, пылящие промплощадки — всё вместе это усиливает пыльно-песчаные бури, наблюдаемые всё чаще в последние годы.

В отдельных районах почвы истощены многолетним возделыванием монокультур: хлопка, риса и других. Особенно деградация сильна там, где отсутствует научно обоснованный севооборот, в почву мало вносятся органические удобрения, агротехнические мероприятия проводятся тяжёлой сельскохозяйственной техникой при влажном состоянии почв и т. д.

Постановлением президента утверждён план действий по борьбе с деградацией земель, её предотвращения и охране почв. Предусмотрено, в частности:

До июля 2023 года должны создать механизм экономического стимулирования работ по снижению опустынивания, песчаных и пыльных бурь. Предприятия по добыче и переработке газа, нефти, и других природных ресурсов предписано осуществить меры по предотвращению деградации земель и борьбе с ней и ликвидировать негативные последствия на территориях, где они уже прекратили свою хоздеятельность (рекультивация участков отработки, отвалов и др. промплощадок — ред.). Минсельхоз будет согласовывать технико-экономическое обоснование этих работ и вести мониторинг их проведения.

Строительство водосборных бассейнов в горных и предгорных районах и расширение зон, покрытых лесами (создать план мер до сентября 2023 года).

Создание вокруг городов лесополос для уменьшения скорости ветра и улавливания частиц пыли (создать план мер до августа 2023 года).

Снижение темпов деградации почв на сельско- и лесохозяйственных землях (постоянно).

Создание базы данных о состоянии почв и системы электронного мониторинга эрозии почв (ноябрь 2023 года).

Разработка технологий восстановления пастбищ на основе международного опыта (декабрь 2023 года).

Создание системы онлайн-мониторинга условий образования песчаных и пыльных бурь (декабрь 2022 года).

Оценка уровня деградации земельных участков и создание электронных карт (декабрь 2023 года).

Изучение и оценка биоразнообразия деградированных земель (2023−2025 годы).

Разработка системы оценки экологического состояния почвы Soil Quality Index (2023−2025).

Прогнозные показатели уменьшения засоления почв в 2022—2025 годы: 1902,30 тыс. га засоленных земель по республике должны понизить до 1809,0 тыс. га в 2025 году.

Площадь деградированных пастбищ с 2517,1 тыс. га должны сократить до показателя 755,1 тыс. га в 2025-м.

Создание защитных лесонасаждений на сельхозземлях на площади 26,2 тыс. га должны провести поэтапно за четыре года. Также за 4 года запланировано покрыть лесными насаждениями дополнительно 981,4 тыс. га.

Научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии переименован в Институт почвоведения и агрохимических исследований и передан Минсельхозу. Его региональные филиалы создаются в Андижанской, Бухарской, Кашкадарьинской и Хорезмской областях.