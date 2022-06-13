Житель села Лангар Чиракчинского района Кашкадарьинской области 12 июня обратился в УЧС региона. Он сообщил, что около 13:30 вскапывал землю на принадлежащем ему поле, а в это время его шестилетний сын упал в безводную артезианскую скважину диаметром 200 мм.

По данным пресс-службы МЧС, на место происшествия незамедлительно прибыли спасатели. К работам была привлечена спецтехника, экскаваторы и грейдеры. Пресс-служба МЧС опубликовала видео о том, как проходила спасательная операция.

Ребенка вытащили из ямы глубиной 25 м 13 июня в 10:25. Несмотря на то, что он провёл там почти сутки, мальчик чувствует себя хорошо, ему была оказана необходимая медицинская помощь.



