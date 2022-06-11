Компания SANTO — один из ведущих фармацевтических производителей Центральной Азии и одно их старейших предприятий Казахстана, созданное в 1882 году в южной части страны. В 2021 году ее представительство открылось в Узбекистане, еще одно действует в Кыргызстане.

В портфеле компании — более 240 генерических препаратов в 12 фармакотерапевтических группах для лечения заболеваний в различных областях терапии. С учетом потребностей рынка этот список ежегодно расширяется. Основная часть представляемых препаратов — инъекционные, инфузионные растворы, порошки антибиотиков и таблетированные формы.





Недавно журналисты и блогеры из Узбекистана смогли воочию увидеть, как работает фармгигант. 27 мая они приняли участие в пресс-туре на завод компании в Шымкенте (Казахстан). Здесь представители компании подробно рассказали гостям о процессе производства лекарств непосредственно в стенах цехов. Их на заводе три, и в каждом царит безупречный порядок, а действия работников доведены до автоматизма.

Подобных масштабов компания достигла в результате реализации крупного инвестиционного проекта стоимостью 108 млн долларов, запущенного в сентябре 2011 года. Тогда SANTO вошла в состав группы Polpharma (Польша). Произошла основательная модернизация, в рамках которой в Шымкенте появился один из крупнейших в регионе производственных комплексов по выпуску препаратов в ампулах и инфузионных пакетах. Преобразования затронули также цехи по производству порошков антибиотиков и пероральных твердых лекарственных средств, а также складское и лабораторное хозяйства, инфраструктуру (дороги, новая котельная и инженерные коммуникации).





Сейчас производственные мощности компании оснащены уникальным оборудованием последнего поколения итальянских, немецких, южнокорейских и других международных производителей и соответствуют мировому уровню автоматизации и интеграции производственных процессов. Это представители медиа смогли увидеть собственными глазами во время экскурсий по цехам.

Помимо трех цехов уже в 2023 году на территории завода появится новый лабораторный комплекс. На данный момент SANTO располагает одной из ведущих в Центральной Азии научно-исследовательских лабораторий, департаментом качества, центральной заводской лабораторией. Все это оказывает содействие в разработке и освоении новых препаратов. Сейчас, когда SANTO успешно работает на рынках трех центральноазиатских республик, первоочередной задачей является проработка мер по обеспечению доступности лекарств без ущерба качеству.

Гордость завода — уникальный цифровой инженерный и образовательный центр SANTO с учебными классами, который был открыт в 2019 году. Здесь проводится работа по автоматизации и управлению процессами (пневматика, программирование CoDeSys и PLC Siemens, метрология, SCADA, 3D-моделирование и печать) и информационным технологиям (интеграция баз данных и систем данных, системы управления базами данных (MDB) Oracle, MS SQL, SAP, синтаксические модели данных, технологии дополненной реальности).





Уже больше года SANTO успешно работает в Узбекистане и в ближайшее время намерена занять одну из ведущих позиций. С 2009 года здесь работало представительство компании Polpharma. Благодаря надежным и безопасным препаратам, широкому ассортименту продуктов пациенты обеспечиваются лекарственными средствами, необходимыми для профилактики и лечения распространенных заболеваний.

В Узбекистане специалисты компании SANTO отмечают наличие сильной академической базы и в настоящее время прорабатывают план работы с местными вузами. Реализуются проекты в сотрудничестве с Агентством по развитию фармацевтической отрасли и Министерством здравоохранения. Инициативы носят образовательный и социальный характер, что в полной мере соответствует миссии компании: помогать людям быть здоровыми, чтобы они могли чувствовать себя лучше.

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