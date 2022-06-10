10 июня по большей части Узбекистана сохранится сухая и умеренно жаркая погода. Дневная температура воздуха будет в пределах +34…+39 градусов, по югу местами до +40…+42 градусов, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По северу республики и во второй половине дня 10 июня в Ташкентской области и областях Ферганской долины возможен кратковременный дождь, гроза.

В субботу, 11 июня, на территорию Узбекистана придёт влажный и относительно прохладный воздух с районов Кавказа. По Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям, а 11−12 июня и по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям и в Ферганской долине местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

В воскресенье, 12 июня, кратковременные дожди и грозы возможны в Ташкентской области и областям Ферганской долины. В других регионах осадков не ожидается.

10−12 июня в отдельных районах ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, возможно с пыльным позёмком.

Дневная температура воздуха будет постепенно понижаться, 12 июня ожидается +31…+33 градусов.

По предгорным и горным районам Узбекистана 10−14 июня временами пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах возможен град. Могут наблюдаться селе-паводковые явления.