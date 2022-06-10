Компания Huawei объявила старт продаж нового смартфона nova 9 SE в Узбекистане — гаджета, обладающего всеми преимуществами серии nova, но располагающегося в среднем ценовом диапазоне. При этом каждый покупатель до 16 июня получит в подарок смарт-браслет Band 6 в сети магазинов Radius, Elmakon, а также на сайтах Zoodmall, Asaxiy, Olcha, T-store, Joybox, Paragraf и в брендшопе Huawei.

За последние пять лет серия Huawei nova превратилась в созвездие из более чем 10 продуктов и становится все более популярной среди потребителей.

Предшествующую модель Huawei nova 9 узбекистанцы успели оценить по достоинству в мае 2022 года. Новое устройство также полностью соответствует философии серии: использованы флагманские программные решения сразу после их дебюта, гаджет отличается эстетичным дизайном и выдающимися возможностями фото- и видеосъемки для социальных сетей.

Huawei nova 9 SE использует интерфейс EMUI, что обеспечивает быструю и комфортную работу устройства. Для длительного времени автономной работы в смартфонах серии используется технология энергосбережения Huawei AI Power Saving.

Кроме того, гаджет поддерживает Huawei SuperCharge — новую технологию мощностью 66 Вт, которая помогает заряжать устройство быстро: на 60% — всего за 15 минут, а полный аккумулятор — за 36 минут.





Huawei nova 9 SE оснащен 6,78-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с отверстием по центру в верхней части. Экран имеет разрешение Full HD+ (1080×2388 пикселей), частоту обновления 90 Гц и частоту дискретизации касания 240 Гц. На передней панели nova 9 SE расположена 16-мегапиксельная камера.

Новинка оснащена системой технологичных камер, присущей флагманским моделям, которая включает в себя 108-мегапиксельную основную камеру. Она соединена с 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем, 2-мегапиксельным датчиком глубины и 2-мегапиксельной макрокамерой. Благодаря основному модулю с диафрагмой f/1,9 смартфон создает захватывающие фотографии высокой четкости.





Что касается внешнего вида гаджета, Huawei в очередной раз успешно воплотила традиционный дизайн с узкими рамками. Используется инновационное решение для заполнения швов, рамка дисплея отличается ультратонкими краями толщиной всего 1,05 мм. Это обеспечивает эффективное соотношение экрана — 94,85%, предоставляя пользователям захватывающий визуальный опыт.

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