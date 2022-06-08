Министерство транспорта Узбекистана выдало разрешение на полёты авиакомпании Wizz Air Abu Dhabi — дочерней компании венгерского лоукостера Wizz Air, сообщил «Газете.uz» посол Узбекистана в ОАЭ Абдулазиз Аккулов.

По его словам, Wizz Air Abu Dhabi планирует запустить по четыре рейса из Абу-Даби (ОАЭ) в Ташкент и Самарканд.

Абдулазиз Аккулов отметил, что лоукостер заказал борты Airbus А321 на 298 мест эконом-класса на октябрь.

«У нас с ними 28 апреля была встреча. Они после получения разрешения приступили к калькуляции рейсов. Обещают хорошие цены как лоукостер», — заявил он.

Узбекистан зазывает в страну лоукостер Wizz Air с 2019 года. В сентябре 2021 года сообщалось, что авиакомпания заинтересована в запуске авиарейсов из Будапешта в Ташкент, Бухару и Самарканд.

Wizz Air Abu Dhabi — это бюджетная авиакомпания, базирующаяся в Международном аэропорту Абу-Даби (ОАЭ). Авиакомпания является совместным предприятием с государственной ADQ (ранее Abu Dhabi Developmental Holding Company, ADDH), которому принадлежит 51%, а Wizz Air Holdings владеет остальными 49%.

Полёты начались в ноябре 2020 года. На этот момент парк состоял из двух Airbus A321neo. Компания предлагает недорогие рейсы из аэропорта для выхода на растущие рынки по всему Ближнему Востоку, Африке и Индийскому субконтиненту.

По данным на 2021 год, авиакомпания осуществляет рейсы из Абу-Даби (ОАЭ) в следующие города: Ереван (Армения), Будапешт (Венгрия), Бухарест, Клуж, Напока (Румыния), Катовице (Польша), София (Болгария), Ларнака (Кипр), Александрия (Египет), Кутаиси (Грузия), Афины, Салоники (Греция), Тель-Авив (Израиль), Алма-Ата, Нур-Султан (Казахстан), Одесса (Украина), Баку (Азербайджан).