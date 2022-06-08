В ГУВД Ташкента рассказали о работе по выявлению и задержанию в столице членов террористических организаций.

С начала 2022 года выявлена и пресечена деятельность 4 подпольных группировок, члены которых были связаны с боевиками террористических организаций «Катиба таухид валь-джихад» (КТД) и «Исламское государство» (ИГ) в Сирии, более 10 «виртуальных» группировок и 250 членов экстремистских структур из категории «одиночек».

Эта категория лиц занималась пропагандой идеологии экстремистских и террористических организаций, призывом к совершению подрывных акций в стране пребывания, вербовкой и рекрутированием новобранцев в лагеря боевиков и финансированием терроризма.

В начале 2022 года была пресечена деятельность законспирированной экстремистской ячейки, в состав которой входило 27 жителей Ташкента, отдельные из которых планировали выехать в зоны террористической активности и финансировали зарубежные террористические структуры, сообщили в ГУВД.

В настоящее время 11 участникам группировки предъявлены обвинения в рамках расследуемого уголовного дела Следственным департаментом МВД по статьям 216 (Незаконная организация общественных объединений или религиозных организаций), 244−1 (Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку) и 244−2 (Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях) Уголовного кодекса Узбекистана.

Кроме того, в ходе оперативно-следственных действий в рамках возбужденного уголовного дела по статье 244−1 УК арестован житель Ташкентской области А. Ш., 2001 г. р., который по указанию идеолога террористической организации КТД в Сирии А. Хамрабуваева (кличка «Ахлуддин Навкотий», гражданин Кыргызстана) сформировал в Ташкенте законспирированную ячейку этой группировки из числа 9 жителей столицы, отдельные из которых планировали выехать в лагеря КТД в Сирии.

В Ташкенте также выявлена и пресечена деятельность двух подпольных ячеек КТД, в состав которых входило 10 жителей столицы в возрасте от 18 до 27 лет, в том числе учащиеся общеобразовательных школ. Их деятельность координировалась эмиссаром КТД в Сирии «Абу Ахмадом Узбекий», отметили в управлении.

Члены группировок, по данным ГУВД, планировали совершить подрывные акции в общественных местах и вблизи административных зданий Узбекистана, а также занимались финансированием деятельности КТД в Сирии. В результате принятых неотложных оперативно-следственных действий у членов группировки обнаружены и изъяты средства камуфляжа, а также отдельные компоненты самодельного взрывного устройства.





Средства камуфляжа и компоненты взрывного устройства

В отношении участников подпольных ячеек КТД Следственным департаментом ГУВД Ташкента возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям 155 (Терроризм), 244−1 и 244−2 УК.

Наряду с этим, пресечена вербовка, которую вели разыскиваемые в Узбекистане граждане. По данным ГУВД, пребывая в рядах террористических организаций в Сирии, они через социальные сети и мессенджеры склоняли своих родственников и близких в Узбекистане к выезду в зоны террористической активности.

Управление публикует их фотографии и имена:





В рамках сотрудничества со спецслужбами других стран в 2022 году задержаны и депортированы в Узбекистан 59 разыскиваемых боевиков и сторонников экстремистских и террористических организаций, которые скрываясь за рубежом, были завербованы эмиссарами террористических организаций и занимались финансированием террористической деятельности, вербовкой и рекрутированием новобранцев в лагеря боевиков в Сирии. По данным ГУВД, отдельные из них также планировали совершить подрывные акции в странах пребывания и Узбекистане.

Так, в апреле 2022 года задержан и экстрадирован в Узбекистан житель Ферганской области Х. К., 1995 г. р., который после прохождения в 2014—2015 годах диверсионно-террористической подготовки в рядах КТД в Сирии, был переправлен эмиссарами этой группировки — Ш. Ш. и К. Ш. — в Россию для формирования подпольных ячеек и каналов финансирования деятельности террористических структур. В отношении Х. К. ведётся следствие по статьям 244−2 и 155−3 УК (Финансирование терроризма).

Пресечены также намерения разыскивавшегося боевика КТД в Турции Б. Д., 1998 г. р., уроженца Самаркандской области, планировавшего организовать серии терактов в Москве и Санкт-Петербурге в России, в отношении которого расследуется уголовное дело по статьям 155−2 (Прохождение обучения, выезд или передвижение в целях осуществления террористической деятельности), 223 (Незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Узбекистан), 244−1 и 244−2 УК.

В России задержан и конвоирован в Узбекистан рекрут террористической организации «Хаят Тахрир аш-Шам» С. Х., 1999 г. р., уроженец Кашкадарьи, который был завербован через интернет боевиками террористических формирований в Сирии, а также обучался навыкам изготовления самодельных взрывных устройств, с целью организации подрывных акций в Узбекистане. В его отношении расследуется уголовное дело по статьям 244−1, 155−2 и 248 (Нарушение порядка хранения и использования беспилотных летательных аппаратов) УК.





Кроме того, в этом году пресечена преступная деятельность пяти активистов религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир» из числа жителей Ташкента и Ташкентской области, а также 10 вышедших на свободу «тахрировцев», которые попав под вербовочное воздействие идеолога организации А. Холдарова (он же «Махмуд Абдулмумин», гражданин Кыргызстана, скрывается в Румынии) создали на территории Узбекистана законспирированные ячейки из числа единомышленников.





Наряду с этим, в Ташкенте и Ташкентской области пресечена деятельность восьми группировок из числа представителей уголовно-преступной среды, которые попав под идеологическое воздействие идеологов и эмиссаров террористических организаций, занимались разбоем, вымогательством, кражей и «разборками», с целью финансирования деструктивных элементов, сообщило ГУВД. При этом отдельные из членов группировок готовились к выезду в лагеря боевиков в Сирии.

Так, в 2021 году на территории торгового комплекса «Техно олам» в Ташкенте была пресечена преступная деятельность группы лиц, причастных к краже мобильных телефонов, мошенничеству, разбою, нанесению телесных повреждений сотрудникам силовых структур.

В отношении 6 участников преступной группировки возбуждены 2 уголовных дела, в ходе расследования которых выявлены более 50 их единомышленников, причастных к мелких общеуголовным деяниям, к которым применены меры профилактического и административного воздействия.

Все вышеперечисленные оперативно-следственные мероприятия проводились в строгом соответствии с действующим уголовным законодательством под надзором органов прокуратуры, заверили в ГУВД.

«Примечательно, что в ходе организации приводов и задержаний причастных к отмеченным группировкам лиц, выявлена присущая для них характерная черта внешнего подражания сторонникам террористических структур, выражающегося в отращивании беспорядочной бороды», — говорится в сообщении ГУВД.

«Однако отдельные представители национальной „блогосферы“ для повышения своего рейтинга и увеличения количества подписчиков путем раскручивания „скандальных“ репортажей, интерпретируют законные действия правоохранительных органов, борющихся с представителями террористических и экстремистских структур, как необоснованные нападки в адрес „верующих“», — подчеркивается в сообщении.

В ГУВД напомнили: «Узбекистан является правовым демократическим государством, в основе законодательной системы которого лежит Конституция, провозглашающая, гарантирующая и защищающая права и свободы человека и гражданина, опирающаяся на международные законы и учитывающая национальный менталитет народа, который является единственным источником власти».

«Одним из основных принципов правового государства является взаимная ответственность государства и гражданина за соблюдение законов. На территории нашей страны, как и в любом правовом государстве, лица, нарушающие закон, подлежат ответственности согласно действующему законодательству вне зависимости от своих политических, религиозных, идейных взглядов, национальной и расовой принадлежности», — заверили в ГУВД.

В управлении подчеркнули, что сотрудники органов правопорядка и впредь будут добросовестно выполнять свой долг перед родиной и народом, пресекая любую противоправную деятельность лиц, нарушающих закон.