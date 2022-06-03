2 июня проект против насилия Nemolchi.uz опубликовал сообщение матери 13-летней девочки из Ташкента о том, что 31 мая ребёнок подвергся развратным действиям со стороны пожилого мужчины в автобусе по маршруту №58.

По словам женщины, во время поездки мужчина облокачивался на спину девочки всем телом, трогал и гладил её под одеждой, не обращая внимания на протесты ребёнка. Девочка запомнила его лицо и остановку, где он вышел. Когда она приехала на учёбу и позвонила матери, она безудержно плакала и не могла произнести ничего вразумительного.

Описывая реакцию ребёнка, женщина пишет: «Не могу объяснить её оцепенение, ужас, страх, по её словам, она замерла от страха и не могла даже произнести слова». Мать также сообщила, что девочка испытывает стресс, весь день происшествия она проплакала и повторяла: «Он же дедушка, у него же есть дети и внуки».

3 июня Nemolchi.uz опубликовал благодарность проекту и сотрудникам органов внутренних дел от матери пострадавшего ребёнка. Она сообщила, что 2 июня с ней связалась сотрудница ГУВД, 3 июня ей позвонил участковый и пригласил приехать с дочерью в РОВД Яккасарайского района. Сотрудники ОВД проехали вместе с женщиной и ребёнком по маршруту автобуса и отметили возможную остановку, где мог зайти пожилой мужчина.

Мать девочки также написала, что в РОВД нашли мужчину и привезли на опознание, девочка узнала его сразу. В понедельник ожидается суд, сообщила женщина.

По закону «О гарантиях прав ребёнка», государство осуществляет защиту ребёнка от всех форм эксплуатации и насилия, включая физическое, психическое и сексуальное, унижающего человеческое достоинство обращения и сексуальных домогательств. В то же время в законе не раскрыты понятия «сексуальное домогательство» и «сексуальное насилие» в отношении к ребёнку. Например, в законе «О защите женщин от притеснения и насилия» даны определения насилию, притеснению и половому насилию в отношении женщины.

В Уголовном кодексе Узбекистана установлена ответственность за развратные действия в отношении лица, не достигшего 16 лет (статья 129). Проект Nemolchi.uz ранее отмечал, что несмотря на ужесточение санкции данной статьи в декабре 2021 года, в новой редакции также не предусмотрено наказания за повторное правонарушение. Кроме того, в статье не предусмотрено дополнительное наказание, если развратные действия совершены в отношении двух и более несовершеннолетних лиц.