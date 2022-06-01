В Джамбайском районе Самаркандской области 19 человек обратились в медицинские учреждения с симптомами пищевого отравления после свадьбы, сообщила пресс-служба областного УВД.

В связи с удовлетворительным состоянием здоровья 14 пациентам было назначено амбулаторное лечение, 5 человек остались под наблюдением врачей.

УКД ОВД города Самарканда ведёт доследственную проверку по факту происшествия.

В заявлении УВД опровергается информация телеканалов, сообщивших, что на свадьбе отравилось около 200 человек. Назначена проверка по факту распространения этих сообщений.