В Джамбайском районе Самаркандской области 19 человек обратились в медицинские учреждения с симптомами пищевого отравления после свадьбы, сообщила пресс-служба областного УВД.
В связи с удовлетворительным состоянием здоровья 14 пациентам было назначено амбулаторное лечение, 5 человек остались под наблюдением врачей.
УКД ОВД города Самарканда ведёт доследственную проверку по факту происшествия.
В заявлении УВД опровергается информация телеканалов, сообщивших, что на свадьбе отравилось около 200 человек. Назначена проверка по факту распространения этих сообщений.