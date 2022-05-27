Большую выставку-ретроспективу мастера гиждуванской керамики в пятом поколении Ибодуллы Нарзуллаева представляет Галерея изобразительного искусства (НБУ).





Экспозиция, посвящённая 95-летию со дня рождения усто, состоит из двух частей. Первая включает в себя 80 работ самого усто, которые считаются классикой гиждуванской керамики и хранятся в фонде Дирекции художественных выставок Академии художеств Узбекистана. Вторая знакомит с изделиями авторства Алишера и Абдулло Нарзуллаевых, сыновей Ибодуллы Нарзуллаева и продолжателей одной из самых знаменитых гончарных династий страны. Дополняют ретроспективу фотографии из Национального архива кинофотофонодокументов Узбекистана.

Чёрно-белые снимки у входа в зал датируются 1967−1968 годами. На них запечатлен за работой знаменитый усто Усман Умаров и его приёмный сын Ибодулло Нарзуллаев.





Усто Усман Умаров и Ибадулло Нарзуллаев.

Известно, что история династии Нарзуллаевых начинается с усто Шарифиддина Гиждувоний. Он родился в Гиждуване в 1790 году, прослыл искусным мастером и все свои знания передал сыну — усто Эргашу. Тот, в свою очередь, приобщил к гончарному искусству двоих сыновей — усто Нарзи Эргашева и усто Тош Эргашева.

Судьбы обоих мастеров сложились трагически. Усто Тош Эргашев стал жертвой сталинских репрессий. Его арестовали в 37-м, домой он не вернулся. Усто Нарзи Эргашев скончался в 1932 году. Известной династии гончаров грозило забвение, от которого её спас усто Усман Умаров, представитель другого известного в Гиждуване рода потомственных гончаров. Он усыновил маленького Ибодулло. От приёмного отца будущий усто перенял мастерство гончара-формовщика и керамической росписи.





Дилноза Нарзуллаева.

«Так дедушка стал хранителем обеих династий и традиционной керамической школы Гиждувана, которая в 40-е годы пришла в упадок. Мастерские — их в то время в городе было более 40 — постепенно вытеснило массовое производство. Керамисты уходили на заводы либо работали на заказ. Придерживаться традиционного стиля продолжала только наша семья», — рассказывает Дилноза Нарзуллаева, дочь Абдулло Нарзуллаева и внучка Ибодуллы Нарзуллаева.

Долгое время усто и сам работал в артелях «Кувват», «Намуна». По обмену опытом ездил в Москву, в 1961 году работал на Рижском керамическом заводе. Даже в изделиях, которые он привозил из поездок домой, сохранялся традиционный гиждуванский стиль, хотя использовалось в работе заводское сырьё.





«Дедушка был патриотом. Он не мог позволить себе потерять традиции, которые столетиями передавались от отца к сыну. Очень старался держать бренд семьи, поэтому начал обучать своих сыновей с раннего возраста. Мой папа, Абдулло Нарзуллаев, с пяти лет проводил время в мастерской. Дедушка всегда повторял детям, что нужно сохранить традиционную керамику и выделять на работу по два часа в день. Говорил: „Придёт время, и в ремесле появится потребность“», — говорит Дилноза Нарзуллаева.





Усто Ибодулло Нарзуллаев своими руками построил дом, в 1975—1976 годах — мастерскую. Её, как человек творческий, поднял на участке земли возле журчащего арыка.

С 2000 года в доме открыт музей керамики имени И. Нарзуллаева. Его обширная экспозиция включает изделия династии гончаров, а также работы, характеризующие керамические центры Узбекистана и Центральной Азии. Сохранилась и библиотека мастера. Дилноза рассказывает, что он любил поэзию и читал наизусть стихотворения Алишера Навои, Руми, Машраба, Омара Хайяма.





Она с сожалением признаётся, что знает дедушку только по рассказам отца, тёти и бабушки. Дилноза родилась через два месяца после его кончины в июле 1992 года — мастеру было всего 60 лет.

«Как говорят, человеком он был скромным, трудолюбивым и очень добрым. Всегда старался помогать другим», — Дилноза вспоминает историю мастерицы глиняных свистулек Хамро Рахимовой из кишлака Уба Бухарской области. Её работы Ибодулло Нарзуллаев часто брал в поездки в Москву, Санкт-Петербург, Рим, Нью-Йорк и другие города мира. Он сдавал старинные свистульки музеям, а деньги передавал Хамро-опе, которая, благодаря своему таланту и гиждуванскому коллеге стала известной далеко за пределами кишлака, из которого никогда не выезжала.





Глиняные свистульки Ибодуллы Нарзуллаева.

«Работы дедушки тоже много где хранятся. В своей автобиографии он пишет, что в музеях более чем 40 стран мира есть его керамика. Свистульки, оказывается, тоже делал. До выставки я об этом не знала», — делится Дилноза.

Для неё этот факт имеет особое значение. В шестом поколении династии Нарзуллаевых глиняные игрушки лепит Нодира Нарзуллаева, тётя Дилнозы и наставница по старинному ремеслу. Внучка усто мастерит свистульки с 10 лет. С гордостью говорит, что по колориту, орнаментам и общему стилю от дедушкиных не отличишь, разве что формы раньше были немного другие.





Свистульки работы внучки Дилнозы Нарзуллаевой.

«Вот что значит гены. Я когда первый раз его свистульки увидела, испытала удивление, счастье — столько чувств сразу нахлынуло, не передать словами. Самое сильное — гордость, что я оказалась достойной ученицей», — вспоминает Дилноза.





Усто в Гиждуване себя мог называть только тот мастер, кто знал все тонкости гончарного дела: от изготовления глины до технологии обжига. Процесс создания керамического изделия, по словам Дилнозы Нарзуллаевой, состоит из 25−26 этапов. Настоящий гиждуванский мастер должен был уметь всё делать своими руками, в отличие, например, от риштанской школы керамики, где в работе принимают участие несколько семей: одна готовит форму, другая расписывает, следующая — обжигает.





Доктор искусствоведения, профессор Камола Акилова отмечает, что в работах усто Ибодуллы Нарзуллаева разных лет сохраняется специфический традиционализм. Как и большинство гиждуванских мастеров, он в той или иной степени апеллирует к некоему эталону керамических изделий своих предшественников как к образцу для подражания.





Ибадулло Нарзуллаев.

«Использование местной глины, формовка традиционных изделий, особый колорит и орнаментика, специфика обжига, использование свинцовой глазури — все эти принципы выдержаны в творчестве усто. В то же время, как отмечали исследователи, которые имели возможность общаться с мастером, для его творческих поисков было характерно свободное отношение к традиционным формам, ощущение нового и сохранение непосредственной свежести восприятия и передачи чувств», — объясняет Камола Акилова.





О высочайшем уровне мастерства Ибодуллы Нарзуллаева свидетельствуют изысканные гармоничные пропорции его сосудов, ляганов. Усто талантливо сочетал рисованные и гравированные элементы традиционного орнамента. Живописность росписи придают растёкшиеся капли краски, по которым сегодня узнают гиждуванскую керамику.





В палитре, по словам Дилнозы Нарзуллаевой, мастер использовал шесть-восемь цветов тёплых, естественных оттенков: коричневый, охристый, жёлтый, изумрудно-зелёный, кобальтовый. Краски усто изготавливал сам, за исключением синей — окись кобальта приходилось покупать.





Алишер и Абдулло Нарзуллаевы.

Дело усто Ибодулло Нарзуллаева продолжают его сыновья Алишер и Абдулло Нарзуллаевы, которые представляют шестое поколение династии и являются единственными в Узбекистане мастерами традиционной гиждуванской керамики. Его супруга Мустабшира Баракаева, их дочь Мавлюдахон и невестка Гулбахорхон посвятили жизнь сохранению традиционной вышивки Гиждувана. Внучка Махфузабону занимается возрождением традиционных ковров. Таким образом, каждое поколение не только выполняет завет мастера беречь историю и традиции, но и расширяет видовое и жанровое разнообразие последних.





Работы Алишера и Абдуллы Нарзуллаевых.

Юбилейная выставка-ретроспектива «Когда говорит глина», посвящённая Ибодулле Нарзуллаеву и династии гиждуванских мастеров, продлится в галерее НБУ до 18 июня. Последний раз экспозиция подобного размаха развернулась в Ташкенте в 1997 году — на 70-летие усто.