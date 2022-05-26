10 мая завершилось голосование пятой ежегодной премии «Бренд года 2021» Маркетинговой ассоциации Узбекистана. Более 200 компаний соревновались за победу в 25 номинациях. Дебютантом премии «Бренд года 2021» в категории «Питание» стала компания Herbalife Nutrition — бренд №1 в мире в категории продуктов для контроля веса и хорошего самочувствия по версии Euromonitor International Ltd (по данным Bloomberg).

Народное голосование длилось три месяца. В нем приняли участие более 335 тысячи человек. Параллельно с потребителями свой выбор сделали члены экспертного жюри — 325 специалистов в области маркетинга и рекламы.

Более 8000 потребителей отдали свой голос за флагманские продукты компании Herbalife Nutrition — протеиновый коктейль «Формула 1» и протеиновую смесь «Формула 3». «Формула 1» — это одно из отличных комплексных решений для сбалансированного питания. Порция коктейля заменяет полноценный прием пищи и снабжает организм качественным белком, витаминами, минералами, «сложными» углеводами, пищевыми волокнами и другими необходимыми нутриентами. Приготовить его можно всего за две минуты. Это удобно для тех, кто хочет питаться правильно, но времени на приготовление полезных блюд нет. Коктейль можно брать с собой в офис, спортзал или на прогулку.

Протеиновая смесь «Формула 3» — это источник белка, который необходим для поддержания мышечной массы. Ее также можно добавлять в любое блюдо, чтобы оно стало более сытным.





Ежегодно во всем мире проводится более 500 тысяч тестов для проверки чистоты, пищевой ценности и вкуса продукции Herbalife Nutrition. С 2010 года компания инвестировала более 300 млн долларов США в программу, которая обеспечивает контроль за качеством продукции на всех этапах производственного цикла: от разработки рецептуры и выбора ингредиентов до упаковки. Полезные свойства и эффективность продуктов компании Herbalife Nutrition подтверждены также большим количеством международных независимых экспертных центров. И теперь флагманы продуктовой линейки Herbalife Nutrition прошли еще одну проверку — получили наивысшую оценку потребителей Узбекистана.





«Продукты компании Herbalife Nutrition представлены в Узбекистане всего два года, и нам особенно приятно, что компания стала победителем прошедшего года. Наш успех — это прямое доказательство того, что все больше наших соотечественников выбирают здоровый образ жизни и сбалансированное питание. Особую благодарность хочу выразить независимым партнерам Herbalife Nutrition. Именно их экспертизе, любви к нашим продуктам и постоянной заботе о клиентах мы обязаны этой победой», — сказала Динара Жафарова, менеджер по поддержке и развитию бизнеса Herbalife Nutrition в Узбекистане.

Церемония награждения состоялась 21 мая. Представители компаний-победителей получили диплом и статуэтку премии «Бренд года 2021». Результаты премии учитываются в ежегодном рейтинге маркетинговой эффективности брендов по версии Маркетинговой ассоциации Узбекистана.





«Herbalife Nutrition — глобальная компания, которая с 1980 года меняет жизнь людей к лучшему с помощью продуктов для сбалансированного питания и активного образа жизни. Высокое качество продукции, которым мы по праву гордимся, обеспечено собственными научными центрами, расположенными по всему миру, а также сотрудничеством с ведущими мировыми учеными. Для нас большая честь получить столь высокую оценку профессионального сообщества и потребителей Узбекистана. Мы очень надеемся, что эта премия — только начало», — поделилась Нина Канделаки, вице-президент Herbalife Nutrition в регионе Средняя Азия, Беларуси, России, Монголии, странах Кавказа и Балтии.

Узбекистан активно развивается. Важно, чтобы каждый гражданин имел простые и доступные инструменты для здорового образа жизни. Продукты мирового эксперта в области сбалансированного питания — компании Herbalife Nutrition — являются отличным комплексным решением для формирования полезных привычек, чтобы быть активным и бодрым каждый день.

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