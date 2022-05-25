Незабываемые 20 дней счастливые горожане и гости Ташкента, взрослые и дети наслаждались популярными классическими ариями, подпевали народным песням, танцевали под андижанскую польку. Масштабный, искрящийся медными трубами, райскими звуками скрипок и чистыми голосами профессионалов Ташкентский фестиваль оперы настоящим праздником прогремел по столице. А в цифрах — 150 мероприятий за эти дни, более 800 участников фестиваля. Охват фестиваля превысил более 40 млн просмотров не только в Узбекистане, но и во многих странах СНГ.

Главное отличие нынешнего фестиваля — он проходит не только на известных горожанам площадках, таких как площадь у ГАБТ им. А. Навои, сцена бульвара у «Голубых куполов», атриум парка Tashkent City на берегу озера, набережная парка Magiс Сity, более 100 ресторанов, но и в неожиданных и непредсказуемых местах. Это были флешмобы в вагоне метрополитена или в зале прилета в аэропорту, рядом с каруселями в Central Park, на дорожке Центрального экопарка, на аллее ул. Гагарина. Случайные прохожие вдруг начинали петь и играть на музыкальных инструментах. Эффект неожиданности многократно увеличивала радость от общения с прекрасной музыкой.

Особый восторг вызывали артисты. Они пели и играли с куражом, пританцовывая и приглашая слушателей к участию в праздничном действе. Особенно удалось это в аэропорту, где пассажиры побросали чемоданы и стали отплясывать под зажигательную народную мелодию. А на ул. Гагарина в завершение концерта, когда публика просила продолжения, музыканты отбыли шуточным строем под «Прощание славянки», вызвав овации жителей Чиланзарского района. С утра или вечером в вагоне метро пассажиры получили фейерверк эмоций.

Такой чудесный, необычный и масштабный фестиваль подразумевает не менее эффектный финал. Это будет грандиозный, насыщенный прекрасными сценами концерт, где к оперным певцам присоединится балет. Прозвучат классическая музыка и популярные народные мелодии. Большой заключительный концерт превзойдет фантазии и надолго запомнится увидевшим и услышавшим это чудо.

Феерическая церемония завершения Tashkent Opera Fest состоится 29 мая в 19:30 в парке «Янги Узбекистон». Здесь своим выступлением порадует оркестр из 500 музыкантов.

Приобрести билеты можно на сайте iTicket.uz по цене от 60 тысяч до 200 тысяч сумов.

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