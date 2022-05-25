Первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Азиз Воитов и посол Китая в Ташкенте Цзян Янь 24 мая подписали соглашение о технико-экономическом сотрудничестве между правительствами стран. Об этом сообщила пресс-служба МИВТ.

Соглашение предусматривает предоставление правительством КНР безвозмездной финансовой помощи в размере 250 млн юаней (в эквиваленте 37,5 млн долларов) для реализации совместных социально значимых проектов в Узбекистане.

До этого в рамках технико-экономического сотрудничества страны реализовали проекты в здравоохранении, образовании, сельском и водном хозяйстве, культуре, транспорте и других сферах.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе МИВТ, речь идёт о гранте. «Выбор, куда направить деньги, остается за китайской стороной. К примеру, если это вопросы здравоохранения, то часть средств отправляется в Минздрав. Узбекская сторона подготовила солидную программу, куда входят также вопросы строительства и реконструкции дорог, обеспечения водой и другие социально-важные вопросы», — заявили в министерстве.