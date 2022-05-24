Журнал Time опубликовал ежегодный список самых влиятельных людей мира. В когорту «лидеров» вошли президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооружёнными силами страны Валерий Залужный, президент России Владимир Путин, главы США и КНР Джо Байден и Си Цзиньпин, канцлер Германии Олаф Шольц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие.

Первой в списке указана премьер-министр Барбадоса Миа Моттли, продвигающая «полную свободу страны от колониального прошлого» и добившаяся окончательной независимости от британской короны в 2021 году.

Миа Моттли. Фото: Time.

В рубрику рейтинга «Инноваторы» вошли главный редактор «Украинской правды» крымчанка Севгиль Мусаева, американская актриса и певица Зендая, певица, автор-исполнитель в стиле кантри Миранда Ламберт, архитектор из Буркина-Фасо Франсис Кере, вовлекающий в свои архитектурные проекты местных жителей и развивающий народную архитектуру, и другие.

В группе «Артисты» отмечены американские актрисы Зои Кравиц, Сара Джессика Паркер, Мила Кунис, Ариана Дебос, Аманда Сейфрид, актёр, комик и сценарист Пит Дэвидсон, олимпийский чемпион Игр в Пекине по фигурному катанию из США Натан Чен, канадский актёр, писатель и кинорежиссёр китайского происхождения Симу Лю и другие.

«Титанами» журнал Time назвал генерального директора Apple, миллиардера Тима Кука, индийского предпринимателя-миллиардера и филантропа Гаутама Адани, исполнительного директора Warner Bros. Дэвида Заслава, американскую телеведущую Опру Уинфри, французского политика и экономиста, председателя Европейского центробанка Кристин Лагард, ирландскую писательницу и сценариста Салли Руни.

Тим Кук. Фото: Time.

В рубрику «Иконы» вошли британская автор-исполнитель песен Адель, российский журналист, лауреат Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрий Муратов, испанский теннисист Рафаэль Надаль, американский певец Джон Батист, актёр Киану Ривз.

В группу «Пионеров» включили руководителя американской биотехнологической компании Moderna Стефани Бансель, американскую баскетболистку Кэндис Паркер, американский экономист и автор книг Эмили Остер, олимпийская чемпионка Игр в Пекине по фристайлу Эйлин Гу, американский фотограф Нан Голдин, бразильская активистка и правозащитница Соня Гуажажара и другие.