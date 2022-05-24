Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев 24 мая на презентации онлайн-платформы «Достоинство человека» 24 мая высказался о внешней политике Узбекистана.

«Сегодня не осталось сфер, куда не обратил бы внимание парламентский контроль. В прошлом вопросы безопасности и внешней политики были исключительной прерогативой исполнительной власти, парламент в это даже не вмешивался. Сейчас невозможно быть эффективным в этих сферах без участия парламента», — подчеркнул он.

Со ссылкой на президента сенатор сообщил, что одним из решающих факторов «нового возрождения» является открытость миру и широта внешних связей.

«За прошедшие годы реформ была проделана значительная работа по формированию и реализации обновлённого внешнеполитического курса страны. В то же время ситуация в нашем регионе и во всем мире стремительно меняется. Это требует пропорционального совершенствования нашей внешней политики», — сказал он.

По его мнению, «важно усилить существующую положительную тенденцию в регионе, укрепить взаимное доверие в Центральной Азии и обеспечить, чтобы процесс развития сотрудничества был постоянным».

В Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022−2026 годы, утвержденной президентом 28 января, предусмотрена отдельная цель по «поднятию на высокий уровень тесного сотрудничества в области безопасности, торгово-экономической, водной, энергетики, транспорта и культурно-гуманитарной сферах в Центральной Азии».

В ней также определена цель по расширению сотрудничества с традиционными стратегическими партнёрами в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Китай, Республика Корея, Япония), а также стратегического и всестороннего сотрудничества с США, Канадой и другими странами Америки, связей с партнёрами в Южной Азии, на Ближнем, Среднем Востоке и в Африке (Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар, Пакистан, Индия, Иран).

Стратегия также предусматривает углубление процессов интеграции с Евразийским экономическим союзов и вступление во Всемирную торговую организацию.