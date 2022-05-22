Выставка кактусов, суккулентов и фиалок в столичном Central Park (бывший парк Тельмана) — первая за последние два года. Паузу Ташкентский клуб любителей кактусов APRICUS вынудила взять пандемия коронавируса. По тому, как плотно стоят посетители у столов с растениями и бойко идёт общение, чувствуется — по выставке скучали.

— Разве этот цветёт? У меня ни разу не цвёл! — женщина наклоняется к пушистому кактусу, усыпанному жёлтыми цветами со светло-коричневыми прожилками.

— А вы послушайте как пахнет.

— Да вы что? Ой, слушайте, ну, ни разу не цвёл. Надо же! Может быть, мне мужчина попался?

— Зимой поливали?

Женщина кивает. Над кактусом раскатываются щелчки камеры мобильного телефона.

— Поэтому не цветёт. Не поливайте.

— Высохнет же!





Галина Бочиринская успокаивает: кактусы рода Долихотеле в уходе совсем нетребовательные. Предпочитают неяркое освещение и умеренный полив, от которого в холодное время года лучше отказаться. Тогда растение уйдёт в спячку, чтобы как следует подготовиться к весеннему росту и цветению.

«Цветут обычно один-два раза в год, но довольно продолжительно: один цветочек засыхает, другой распускается. Они очень ароматные. Среди кактусов это редкость», — рассказывает Галина Евгеньевна.





Разведением кактусов она занимается около 30 лет. Началось всё с книжки, которую купила на барахолке.

«Я её полистала и загорелась — картинки были очень красивые, — рассказывает Галина Евгеньевна. — Цветы я всегда любила, кактусы тоже, но они как-то не цвели. Я книжку прочитала и решила, что мне их надо много-много».

Так и получилось. В экспозиции Бочиринской с десяток разных видов цветущих кактусов.

Среди них миниатюрные маммилярии, макушки которых украшают веночки из мелких ярко-розовых цветов.





Эхинопсис, один из самых популярных «колючих», украшает себя на день-два, но эффектно, выпуская из стебля длинные стрелы с большими пышными цветами. Палитра от фиолетово-розового до белого.

Гимнокалициум тоже умеет произвести впечатление. Его крупные цветы напоминают пышные колокольчики. На ночь они закрываются и распускаются к обеду, а держатся от семи до десяти дней.





Суккуленты в экспозиции Галины Бочиринской в меньшинстве. По словам цветовода, в эту группу входят растения, которые накапливают воду в своих корнях, плотных мясистых листьях и стеблях. Кактусы в неё тоже входят, но выделяются в отдельную подгруппу из-за характерных отличительных признаков.

Самый необычный «экспонат» из суккулентных — фаукария, плотные листочки которой напоминают раскрытую пасть акулы или крокодила. Несмотря на пугающий внешний вид, душа у миниатюрного растения солнечная. По словам цветовода, убедиться в этом можно летом, когда фаукария пушисто зацветёт.





Самые популярные суккуленты — граптопеталум, хавортия, эониум, аихризон — выставляет участница Ташкентского клуба любителей кактусов Светлана Копёнкина. Их разведением она занимается 55 лет. Начала за четыре года до основания клуба в 1971 году.

«Всегда любила растения. Даже не знаю, почему. Мне интересно наблюдать: вот цветок маленький, потом он растёт», — Светлана Павловна пожимает плечами.

«Света, бесполезно объяснять! Вот одежда, например. Как объяснишь, почему одно нравится, а другое нет?» — в разговор напористо врезается знакомая Светланы.





У неё домашняя оранжерея, которая занимает балкон и стеллаж на кухне. Это треть от былой роскоши. Говорит, что оставила себе только то, без чего не может: замиокулькасы, эухарисы, адениумы, диффенбахии, полку с суккулентами. Остальное отдала в близлежащие школы, что-то продала: «Я, правда, пытаюсь себя ужать, но хочется всё».

«Цветы — это болезнь, конечно», — смеётся Светлана Павловна.





Она вспоминает, что когда начинала заниматься цветоводством, семена было сложно достать. Какие-то выписывал клуб, что-то привозили из поездок за границу.

«Когда куда-то выезжали, первым делом спрашивали, где продают цветы. Везли отовсюду. У меня дочка сейчас в Германии. Она мне всё время или привозит [цветы], или посылки отправляет. В каждой обязательно есть растение», — делится Светлана Копёнкина.





Женщина рассказывает, что в Ташкентском клубе любителей кактусов с самого его основания действует негласное правило: [внутри] ничего не продаётся.

«Мы можем меняться, дарить друг другу семена, отростки, информацией делиться. Когда люди объединяются по интересам, по-другому не получается», — говорит Светлана Павловна.

По её словам, выставки — это в меньшей степени история про продажи. Участие лишь немного оправдывает горшки, землю, семена, которые приходится покупать. Гораздо важнее общение с людьми, возможность делиться любимыми растениями и знаниями.





«Пересаживать суккулент первые полгода не нужно. У меня он в одних условиях рос, у вас другие. Пусть привыкнет. Главное не бойтесь. Просто помните, что растение нужно ставить туда, где ему будет лучше, а не туда, куда вы хотите», — Светлана Павловна мягко наставляет каждого покупателя, успевая одновременно отвечать на вопросы, которые сыпятся с разных сторон.

— А это что?

— Ледебурия.

— А что она делает?

— Разрастается. Цветёт белыми цветочками.





Около 10 лет председателем Ташкентского клуба любителей кактусов APRICUS является Наталья Смолина. Сегодня клуб объединяет 15 человек.

«У нас был очень большой клуб. Человек сорок. Многие разъехались в перестроечное время. Те, кто остался, клуб сохранили. Потихоньку расширяемся. К нам приходит молодёжь, которая интересуется растениями. Ведём группы в фейсбуке („Ташкентский клуб любителей кактусов „APRICUS““, „Кактусы и суккуленты (Узбекистан)“), телеграме», — рассказывает Наталья Смолина.





Её увлечение кактусами началось со спортивного интереса.

«Когда-то моя свекровь в Ботаническом саду покупала кактусы. Они у неё никогда не цвели, и у меня азарт появился. Я прочитала много литературы и решила заставить эту экзотику зацвести. Когда стало получаться, выяснилось, что кактусов надо больше. Так и полюбила», — улыбается Наталья.





Она рассказывает, что цветут все кактусы. Только у каждого своё время.

«Например, ферокактусы. Очень красивые! — в руках у женщины горшочек с миниатюрным кактусом высотой не больше двух сантиметров. — Этому три годика. Будет большой, с волейбольный мяч. Растут они хорошо. Зацветёт когда? Лет через 30».





Тем, у кого нет времени ждать, цветовод рекомендует обратить внимание на ребуции, карликовые растения из семейства кактусовых. Детки, которые появляются на материнском стебле, могут дать бутон уже на следующий год. Другой вариант — мелкие кактусы маммилярии. Именно этот вид у Натальи Смолиной сейчас в любимцах — «цветёт красиво и колючки интересные».





Ташкентский клуб любителей кактусов APRICUS планирует вернуться к регулярным выставкам и проводить их два раза в год — в мае и сентябре.

В воскресенье, 22 мая, «колючая экспозиция» в Central Park будет работать с 11:00 до 17:00.